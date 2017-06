Ariana Grande i-a vizitat în spital pe cei răniți în timpul atentatului de la Manchester

Ariana Grande le-a făcut o surpriză vineri fanilor săi care au fost răniți în atacul cu bombă mortal de la concertul său din Manchester de săptămâna trecută, vizitându-i în spital, informează DPA și EFE. Familiile celor răniți au postat pe social media fotografii ale vedetei pop americane alături de zeci de pacienți și asistente medicale la Royal Manchester Children's Hospital. Peter Mann, tatăl uneia dintre tinerele rănite a postat mai multe fotografii, scriind că niciodată nu a văzut-o pe fiica sa atât de fericită. Cântăreața americană, care va fi capul de afiș al unui concert de caritate ce va avea loc duminică la Manchester, a postat și ea pe Instagram o imagine în care este văzută alături de o tânără fană aflată pe patul de spital.

Douăzeci și două de persoane au fost ucise și mai multe au fost rănite când Salman Abedi s-a aruncat în aer la sfârșitul concertului artistei americane pe Manchester Arena la 22 mai. Artiști de renume precum Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Take That și Miley Cyrus se vor alătura pe scenă cântăreței americane pentru concertul "One Love Manchester" ce va avea loc duminică și ale cărui venituri vor merge la fondul de urgență 'We Love Manchester'' creat pentru a-i ajuta pe cei afectați. Potrivit EFE, concertul, ale cărui bilete s-au vândut în 20 de minute, va fi retransmis de BBC.