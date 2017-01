Au murit în chinuri groaznice! Câini și pisici otrăviți la Valu lui Traian!

Cruzimea umană nu are limite! De asta s-au convins locuitorii din Valu lui Traian. O stradă din localitate a devenit, vineri dimineață, aleea morții. Oamenii au fost cutremurați atunci când au văzut cadavrele mai multor animale întinse pe șosea, în fața caselor lor. Mai mulți câini și mai multe pisici și-au găsit sfârșitul în chinuri inimaginabile. Martorii spun că lucrătorii Primăriei au otrăvit animalele cu Furadan. Se pare că nu este prima dată când se întâmplă o astfel de nenorocire.

O adevărată revoltă a izbucnit vineri dimineață în localitatea constănțeană Valu lui Traian! Oamenii care locuiesc pe strada Islazului au devenit martorii unei scene de groază. Cadavrele mai multor câini și pisici au fost găsite pe șosea, dar și într-o zonă apropiată de pădure. Animalele au murit în chinuri groznice din cauza unor bestii cu chip de om care le-au aruncat mâncare otrăvită. Disperați, iubitorii de animale au postat, pe grupurile de protecție a animalelor de pe Facebook, mesaje prin care au semnalat acest caz. Imediat, aceștia au alertat toți vecinii ca să-și țină câinii și pisicile în casă. Localnicii lansează acuzații grave. Unul sau mai mulți lucrători ai Primăriei Valu lui Traian ar fi omorât animalele în acest mod odios, spun ei.

„Vineri dimineață am fost sunată de oamenii care locuiesc în zona pădurii. Ei îmi spun de obicei dacă se întâmplă ceva rău pentru că știu că eu protejez animalele. Mi-au zis că pe stradă sunt multe pisici și mulți câini otrăviți. Lângă cadavre se vedea substanța toxică folosită de autori. Au pus Furadan în bucăți de salam pe care le-au aruncat la animale ca să le ucidă. Am chemat și un medic veterinar, care a luat o probă din mâncare. Acesta va stabili dacă era Furadan. Însă și veterinarul era destul de sigur de faptul că acei câini au fost otrăviți cu această substanță. Era de culoare roz și avea un miros înțepător. Nu e prima oară când se întâmplă asta. De șapte ani, de când locuiesc eu în Valu lui Traian, s-a tot repetat nenorocirea asta. An de an, un domn din Primărie pune otravă ca să omoare câinii și pisicile. Trebuie să înțelegeți că au fost persoane care au abandonat câini în zona pădurii. Acolo, aceștia s-au înmulțit, iar cei de la Primărie, din ce am înțeles, i-au otrăvit ca să scape de ei. Eu, alături de mai multe persoane din localitate, am depus o petiție colectivă la Poliție ca să punem capăt acestui măcel. Dimineață, oamenii de aici au mers și la Primărie ca să ceară socoteală, însă cei de acolo au spus că nu au făcut nimic rău. Nu recunosc", a declarat Valentina Alecu.

ÎN CĂUTAREA UCIGAȘILOR!

Furadanul este un pesticid extrem de toxic, interzis în România. Dacă vor fi găsite persoanele vinovate de otrăvirea animalelor cu Furadan, atunci acestea riscă să ajungă la pușcărie. „Uciderea animalelor cu intenție, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an. Pedeapsa se extinde dacă se dovedește că e acțiune cu premeditare. De asemenea, se extinde pentru folosirea de substanțe cu grad de toxicitate ridicat. Dacă se dovedește că este Furadan, se pune și problema de unde a fost procurată substanța. Furadanul este interzis în România din 2007. Dacă se întâmplă de mai mulți ani, e acțiune cu premeditare în formă continuată. Pedeapsa urcă în acest caz de la unul la cinci ani", a declarat Mircea Șerbănoiu, președintele Federației pentru Protecția Animalelor și Mediului din România.

Datorită mediatizării cazului, polițiștii s-au autosesizat din oficiu înainte ca plângerea să fie depusă. Însă oamenii din localitate nu mai au răbdare până când autoritățile vor lua măsuri. În fond, nenorocirea deja s-a produs și este una cu repetiție. „Este o tragedie ce s-a întâmplat, dar e loc și pentru alte nenorociri. Vă imaginați ce se întâmplă dacă un copil care se joacă pe stradă ajunge să guste din acele bucăți de carne otrăvite cu Furadan? După ce au murit animale, pot să moară și oameni. Este pur și simpu incredibil! Au pus otrava în bucăți mici de carne. Am strâns mâncarea otrăvită rămasă pe stradă ca să nu mai fie ucise și alte animale", a declarat Vasile Nicolae. Mai multe persoane cu suflet au făcut un gest extraordinar. Cu doar două zile înainte să se producă nenorocirea, acestea au adoptat mai mulți căței abandonați în zonă. Fără să-și dea seama, acești oameni nu le-au oferit doar o nouă viață cățeilor, ci și o a doua șansă la viață. Ținem să menționăm faptul că, până la ora redactării acestui articol, reprezentanții Primăriei Valu lui Traian nu au putut fi contactați pentru a-și exprima un punct de vedere.

Citește și:

Animale otrăvite cu furadan!