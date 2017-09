Aur pentru elevi constănțeni la First Lego League International Open Championship

Echipa Liceului Teoretic Internațional de Informatică, formată din Călătoru Ioana, Filip Vlad, Bocai Tudor, Pîrvu Cristian, Popa Radu, Bucovală Alexandru, Bărbulescu Mihai, toți elevi de clasa a IX-a, și antrenorii Murat Altun și Murat Anida, a participat la concursul internațional First Lego League International Open Championship, Bath, UK 2017. Numele robotului este ICHC, iar misiunea lui este de a interacționa cu animalele, în scop ecologic și umanitar. Elevii au fost premiați cu medalia de aur - premiul Juriului. Concursul a avut 4 probe: valorile fundamentale (elevii au prezentat cum s-au cunoscut, ce lucruri au în comun, cum și-au împărțit sarcinile, cum au interacționat unii cu alții); proiectul de cercetare (elevii au prezentat un sistem de hrănire a animalelor sălbatice: animal feeder, la care au folosit limbajele de programare Android, App inventor și bineînțeles sistemul electronic); Proiectarea robotului (au prezentat partea de construcție a robotului & schema sistemului de programare); Misiunea robotului (în care robotul trebuia să interacționeze cu animăluțele de pe planșă, ex: mutarea lor, hrănirea, curățarea etc.). ”Elevii au fost apreciați în primul rând pentru abilitățile extraordinare pe care le-au demonstrat la categoria ”Valori fundamentale”, dovedind un spirit de echipă deosebit, cu o structură a echipei foarte bine determinată și un spirit de colaborare fructuos și la categoria ”Proiect de cercetare”, unde proiectul lor a fost apreciat ca unul dintre cele mai inovative și cu reale șanse de a aduce plusvaloare în domeniul roboticii și științelor de cercetare”, potrivit unui comunicat al liceului.