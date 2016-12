Biletele la Iron Maiden costă 100 de lei

Biletele pentru concertul pe care trupa Iron Maiden îl va susţine la Cluj-Napoca, pe 15 august, sunt disponibile la tariful unic de 100 de lei. Acestea pot fi achiziţionate de pe site-ul servuscluj.ro, cu plata prin card sau prin comandă online şi plata prin ramburs. Show-ul legendarei trupe britanice va avea loc în parcarea mall-ului Polus Center din Cluj-Napoca şi face parte din cadrul turneului mondial „The Final Frontier\", care anticipează apariţia albumului cu acelaşi nume. Este vorba despre primul material discografic de studio Iron Maiden, după o pauză de aproape patru ani şi cel de-al 15-lea album de studio din discografia formaţiei.

Una dintre trupele de top ale heavy metal-ului, Iron Maiden a lansat de-a lungul carierei nu mai puţin de 14 albume, vândute în aproximativ 70 de milioane de exemplare. Hituri precum „The Trooper\", „Flight of Icarus\", „Where Eagles Dare\", „To Tame A Land\", „Wasted Years\", „Bring Your Daughter... to the Slaughter\", „Afraid to Shoot Strangers\", „Wasting Love\" sau „Fear of the Dark” au transformat Iron Maiden într-una dintre cele mai longevive şi influente trupe de heavy metal din întreaga lume. Grupul este format din: Steve Harris, Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers şi Nicko McBrain.

În 2006, Iron Maiden a lansat albumul „A Matter of Life and Death\", care a atins primele poziţii în topurile din 40 ţări. Albumul a fost promovat prin turneul cu acelaşi nume, care a cuprins 28 de concerte în Europa, toate sold-out. Trupa britanică a mai concertat în România, la Bucureşti, în 2008.