Bombonica „l-a cariat” pe Liviu Dragnea

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost audiat, miercuri, la DNA, în dosarul în care fosta sa soție, Bombonica Prodana, a fost pusă sub învinuire pentru abuz în serviciu, fiind acuzată că a menținut în funcție mai multe persoane la Direcția de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, deși nu veneau la serviciu. „Sunt suspectat că, în 2006 (când Dragnea era președinte al Consiliului Județean Teleorman, n.r.), două angajate de la Protecția Copilului nu ar fi venit la serviciu și că eu aș fi îngăduit acest lucru. Nu cred că situația aduce un prejudiciu de imagine partidului, vom vedea la alegeri”, a declarat Dragnea. El a punctat că, în acest dosar, are calitatea de suspect. Învinuirile în cazul lui Dragnea vin în contextul în care, vineri, ar urma să fie anunţată şi sentinţa definitivă în dosarul „Fraudă la referendum”, în care șeful PSD a fost condamnat inițial de Înalta Curte de Casație și Justiție la un an de închisoare cu suspendare.