Cântărețul Ed Sheeran va juca în noul sezon al serialului „Game Of Thrones”

Cântăreţul și compozitorul britanic Ed Sheeran va avea o scurtă apariție în sezonul al 7-lea al serialului "Game Of Thrones", a dezvăluit creatorul serialului, David Benioff, duminică, în timpul unei discuții de la Festivalul South by Southwest 2017 din Texas, potrivit contactmusic.com.

Benioff a explicat că a încercat ani de-a rândul să-l coopteze pe Ed, un fan al dramei fantasy, pentru a juca un mic rol în serial, iar debutul său va avea loc în noul sezon al "Game Of Thrones".

"Ani în șir am încercat să-l cooptăm pe Ed Sheeran în emisiune pentru a o surprinde pe Maisie (Williams), iar în acest an am și reușit", a declarat Benioff.

Williams, care a moderat discuția alături de colega sa, actrița Sophie Turner, a fost entuziasmată de veste când apariția lui Sheeran a fost confirmată, aceasta fiind o mare fană a cântărețului.

În noul sezon va juca și actorul Jim Broadbent într-un rol-cheie, Will Champion de la Coldpay și Gary Lightbody de la Snow Patrol au avut apariții în serial.

Sezonul 7 al Game of Thrones va avea premiera în această vară, în iulie 2017.

Vestea că Sheeran va apărea în serial vine după un weekend de succes pentru cântăreț, al cărui nou album "Divide" a ajuns în topurile muzicale din Marea Birtanie și SUA cu cele mai mari vânzări înregistrate în prima săptămână de la lansare.

Albumul a ajuns și în topul celor mai mari vânzări înregistrate în prima săptămână pentru un artist britanic - doar Adele și Oasis au albume care s-au vândut în mai multe exemplare în șapte zile decât cel al lui Sheeran.

Sheeran se bucură și de succese majore în privința hiturilor sale, în Marea Britanie - nouă din zece melodii de top fiind cântecele sale de pe albumul „Divide”.

"Game of Thrones" este seria cea mai longevivă, produsă și difuzată de HBO. Al șaselea sezon a avut o medie de 25 de milioane de telespectatori, ceea ce l-a făcut cel mai vizionat serial difuzat de către postul tv.

Serialul "Urzeala tronurilor", premiat cu Emmy şi bazat pe romanele lui George R. R. Martin, a fost cel mai piratat serial de televiziune din anul 2015, cu aproximativ 14,4 milioane de downloadări ilegale, conform variety.com.

Dacă Episodul final din al cincilea sezon al serialului "Urzeala tronurilor" a generase cea mai mare audienţă din istoria acestui show TV, cu o medie de 8,11 milioane de telespectatori, în SUA, premiera sezonului VI pe HBO a fost privită nu mai puţin de 10.7 milioane de telespectatori, conform Hollywood Reporter.

Încă de la lansare, "Urzeala tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. Anul trecut, serialul a fost cel mai căutat produs de televiziune de pe motorul de căutare Google şi cel mai dezbătut serial pe conturile reţelei de socializare Facebook din Statele Unite.