Ce cer constănţenii RATC-ului, Poliţiei şi Primăriei?

10:07:16 / 24 Iulie 2016

RATC

Primii responsabili sunt primarul si cei 2 viceprimari....cu un primar legat ombilical de tripleta de aur, cu un viceprimar baiatul lui tata si altul cu o sexualitate indoielica, nu stiu daca or sa faca fata la provocari. Adevaratul viovat este insa consiliul de administratie RATC, format din amatori ( este si o casnica in echipa, daca va puteti imagina).....Acest CA, impreuna cu comisia de specialitate din cadrul CLM, adica comisia 3 de specialitate, nu fac nimic....( in aceasta comisie majoritari sunt cei de la PNL ).....DECI AVEM UN TABLOU MARE, DE ANSAMBLU. ....Vina o are si directorul general, care trebuie sa vina cu solutii.....solutii eu am aflat ca ar fi......dar tot consiliul local trebuie sa implementeze....oricum, toti calatorii RATC trebuie sa stie.......de vina este inertia si prostia celor din consiliul local.........Legea este clara , numai ca Fagadau nu vrea ca ea sa se aplica. Fintari se gasesc la tot pasul.....trebuie daor SA VREI sa faci un transport public eficient......si stiti care ar fi prima masura, in afara de inlocuirea parcului auto, care are 65% vista de 14 ani ? ...ar fi amenajarea de parcari....ca sa se poata face banda dedicata autobuzeor si taxiurilor.....iar microbuzele lui finu si lui nasu....sa DISPARA.....