Ce și-a propus Horia Tecău pentru 2017

Jucătorul constănțean Horia Tecău, premiat în cadrul Galei Tenisului Românesc pentru cea mai bună performanță la Jocurile Olimpice, a anunțat că în 2017 își propune să câștige Australian Open, Wimbledon și Turneul Campionilor alături de partenerul său de dublu, olandezul Jean-Julien Rojer. „2017 este anul în care mă voi dedica din nou parteneriatului cu Rojer. Anul acesta am jucat mai multe turnee cu Florin Mergea pentru a ne îndeplini visul olimpic (n.r. - medalia de argint la Rio 2016). Lui Rojer bineînțeles că nu prea i-a convenit, pentru că am jucat mai puține turnee împreună și asta s-a văzut. Așa că pentru noi primul obiectiv este câștigarea turneului Australian Open. Apoi vrem să menținem ritmul, să câștigăm încă un Grand Slam. Suntem cu ochii pe Australian Open, Wimbledon și pe Turneul Campionilor, iar la sfârșitul anului să revenim pe primul loc. Am vorbit cu Rojer foarte mult în ultima perioadă și ne dorim să revenim în top. Ne-am uitat la Turneul Campionilor și am văzut echipe pe care le-am bătut în trecut. Iar ăsta este un lucru încurajator. E important să rămânem bine fizic și să nu ne accidentăm. Și pentru că amândoi ne vom concentra numai pe acest parteneriat, sunt sigur că vom avea rezultate bune”, a declarat ocupantul locului 19 în clasamentul de dublu ATP.

Horia Tecău a admis că 2016 poate fi cel mai bun an din cariera sa, ținând cont de medalia olimpică de argint câștigată la Rio de Janeiro. „S-ar putea să fie cel mai bun an. O să văd peste câțiva ani, când o să mă uit în urmă. S-ar putea ca acest succes olimpic să fie cea mai mare performanță din carieră. Am rejucat finala de la Rio de foarte multe ori în mintea mea. Acum am acceptat eșecul, am trecut peste. Am rămas cu amintiri foarte plăcute de la acel meci. Este unul dintre cele mai intense pe care le-am jucat. A avut o încărcătură emoțională foarte mare. Mă bucur că am trăit această experiență alături de Florin, e o medalie de argint care se apropie foarte mult de cea de aur, pe care noi, bineînțeles, însă, ne-o dorim. După ce am gustat experiența de la Rio, ne dorim să participăm și la Tokyo. Ne dorim să câștigăm din nou o medalie”, a mai spus Horia.