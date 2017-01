Cei care caută un loc de muncă, din ce în ce mai pretențioși

10:08:16 / 26 Iulie 2016

Ei sunt rupti de realitate

Nenorocitul de mason sef de la banca nationala, de fapt si pensionar, are salariu 40.000 euro pe luna, asa cum scria Telegraful intr-un articol. Mai mare ca al tuturor bancherilor din SUA. Asta probabil ca premiu ca de 26 ani tine salariu minim pe economie la valori din care nu se poate trai. Lui nu-i pasa, il doare in c-r . El nu stie sa ia masuri astfel ca angajatii sa fie platiti mai bine, macar ca in Europa. Toate preturile a stiut sa le alinieze la preturile din Europa dar nu si salariile. Deci isi merita uriasul salariu? Nu- ne sfideaza, ne batjocoreste in acest fel, ne considera animalele lui de companie pe care ne-a dresat sa tacem si sa acceptam umilinta. Plus ca toata lumea, toate organele de control se fac ca nu vad ca de multe ori e trecut pe cartea de munca salariu minim, dar in realitate nu este asa. Astfel patronul fura si pensia salariatului. Buna treaba patronata de masonul sef !!! Merita 40.000 euro pe luna.