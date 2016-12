Colțul Troll-ului - Je swiss invidios pe ăștia cu credite-n franci!

Să fii client bancar cu credit în franci elvețieni în România a devenit un adevărat privilegiu. Te smiorcăi un pic pe Facebook și înmoi inima instanțelor și autorităților, după care te scalzi într-o cadă plină cu populism călduț și le faci în ciudă imbecililor care s-au împrumutat în euro și lei. Pentru ei nu face nimeni nimic, dă-i naibii, doar ratele în euro sunt stabile, nu-i ca și cum n-a ajuns cursul de la 3 la 4,5 unități/euro, în ultimii ani. Plus că euro sună serios, așa, nu ca francul elvețian, care țipă „risc valutar“ cât e ziua de lungă. Românii cu credite în euro pot să fie dați afară din case de bancheri - e OK! Dar dacă „săracii“ cu credite în franci, care au luat echivalentul a 100.000 euro să-și facă vilă, nu mai pot plăti ratele de 3.000 lei pe lună, răsar actele normative ca ciupercile după ploaie. Chiar marți a apărut unul nou, care prevede intervenția statului prin garantarea 50% a creditelor în franci (POATE și a celor în alte valute). Culmea tupeului - lumea se plânge că garantarea asta nu înseamnă rate mai mici. Ha!?! Practic, băncile recuperează jumătate din sumă de la clienții cu probleme, restul venind de la stat. Păi nu-i OK, au zis capete luminate din opoziție, precum fostul cel mai bun ministru de Finanțe din UE Gheorghe Ialomițianu. În opinia sa, e de porc să nu le reduci ratele oamenilor și doar să-i scapi de jumătate de povară. Păi ce-ar fi să nu mai plătească deloc rate ăștia cu credite în franci? Poate ar fi mișto să le dăm și asigurare de sănătate gratis, că au probleme cu inima după atâtea șocuri valutare și legislative? Sau să li se desemneze o maseuză profesionistă, care să-i ajute să se relaxeze înaintea fiecărui buletin de știri? De asemenea, eu zic să le dăm și 20 de minute din fiecare ședință de Guvern, în care se poată să râdă de idioții care nu s-au împrumutat în franci. Și-o mașină, ca să se deplaseze mai ușor între locuință și tribunal!

Citește și:

Credite Europe Bank își ia o palmă... în franci elvețieni

Clienții Volksbank s-au înghesuit să-și convertească creditele

Președintele ANPC, Marius Dunca: „Aș vrea să pot opri creditarea în unele bănci“