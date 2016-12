Concert cu Miley Cyrus în pielea goală?

O avea sau nu voce, asta deja mai puțin contează, însă Miley Cyrus face orice ca să se... vândă bine. Vedeta americană ar urma să apară complet goală într-un concert, cu tot cu grupul de acompaniament și publicul! Cel puțin așa a anunțat miercuri, pe Instagram, Wayne Coyne, solistul și liderul grupului Flaming Lips, cu care cântăreața a înregistrat cel mai recent album al său, ”Miley Cyrus and Her Dead Petz”. Wayne Coyne, în vârstă de 54 de ani, a precizat că la baza acestei inițiative este una din noile piese ale cântăreței, intitulată ”Milky, Milky, Milky”. La realizarea videoclipului vor fi folosite imagini din concert. Nu a fost anunțată data concertului, însă se pare că va fi unul din cele șase spectacole ale turneului pe care Miley Cyrus îl întreprinde cu grupul Flaming Lips începând din data de 19 noiembrie. Deocamdată, cântăreața nu a comentat informațiile despre... nuditatea colectivă, dar, după câte ipostaze scandaloase are în palmares, aceasta nu mai uimește pe nimeni!

