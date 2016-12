Conflictul dintre liderii PNL Constanța escaladează

Dacă, luni, Ovidiu Sorin Cupșa, vicepreședintele demisionar al PNL Constanța, și președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, au avut un schimb de replici pe tema direcției pe care trebuie să o adopte conducerea filialei după înfrângerea usturătoare din alegeri, Cupșa a revenit marți cu noi declarații, pe care le-a remis „Telegraf“. Redăm integral declarațiile:

CUPȘA: DOMNULE DRAGOMIR, VĂ ROG SĂ RĂMÂNEȚI DECENT CÂND VĂ REFERIȚI LA PERSOANA MEA!

În ediția de ieri a ziarului Telegraf, domnul Gheorghe Dragomir, în loc să anunțe depunerea demisiei de onoare, așa cum ar fi fost firesc după rezultatul cu aproape 10% mai mic decât cel asumat, a deturnat fondul discuției printr-un atac la persoană.

Sunt obligat să răspund, pentru ca acei cititori care au parcurs articolul să nu rămână cu o imagine falsă despre mine.

Domnul Dragomir susținea că îi cer demisia pentru a-mi păstra funcția publică odată cu schimbarea guvernului, pentru "a da bine" în ochii PSD, cu care "am cochetat" în timp ce domnia sa pleacă într-o "societate cu capital privat", iar eu rămân să lucrez "la stat".

În replică, domnule Dragomir, vă reamintesc că sunt liberal din martie 1990 și adaug câteva chestiuni punctuale:

1. Am rămas fidel partidului în 2008, când, în calitate de director general de companie publică am preferat să fiu revocat, decât să trec la noul Guvern (PDL).

2. Din 2012, de când dețin o funcție publică am fost evaluat de 3 guverne (USL, PSD și tehnocrat), 10 miniștri considerând că am performat și toți au avut decența să nu-mi ceară să schimb partidul, în toată această perioadă fiind membru activ PNL.

3. Dumnevoastră ați activat după 1990 permanent "la stat", dintre care 12 ani în Parlamentul României, partidul oferindu-vă trei mandate de deputat.

4. În legislatura 2000 - 2004 (PSD) ați fost Director de Investiții la Direcția de finanțe. Să înțeleg că "ați cochetat" cu PSD sau erați performant?

5. Cunoaștem cu toții că veți pleca într-o societate "cu capital privat", societate pentru care ați oferit la schimb cu generozitate locurile eligibile ale PNL.

6. Nu am făcut niciodată politică în instituțiile sau companiile publice pe care le-am condus și am încurajat colegii din toate partidele să își exprime opțiunile, dar exclusiv în afara instituțiilor.

Așadar, vă rog să nu atrageți instituții publice de prestigiu în argumentația apărării dumneavoastră, deoarece asumarea demisiei de onoare este strict o chestiune politică.

Limitați-vă la o evaluare a activității dumneavoastră și a performanțelor pe care le-ați dat în funcțiile "de care nu vă agățați" și nu mai proferați atacuri la persoană.

Nu cred că ați înțeles mare lucru din luările mele de poziție, ci doar că cineva - de data asta eu - vă devoalează public adevăratele intenții: tranzacționarea funcțiilor eligibile ale PNL, în interes personal.

Vă rog să nu mai fiți îngrijorat de viitorul meu profesional! Limitați-vă la considerente de ordin politic și concentrați-vă mai mult pe chestiuni onorabile, cum ar fi demisia!

Păstrați-vă decența și vă promit că o voi păstra și eu!

Cu considerație.

Vicepreședinte demisionar al filialei PNL Constanța

Ovidiu Cupșa“.

Reacția PNL

Partidul Național Liberal și-a asumat coagularea dreptei și reforma clasei politice. Aceste demersuri se fac etapizat și necesită timp pentru a aduce echilibru în climatul pe care cetățenii îl doresc. Ca urmare a declarațiilor fostului vicepreședinte al PNL Constanța, Ovidiu Cupșa, potrivit căruia liberalii autentici ar fi fost „epurați” de la conducerea formațiunii în ultimii ani, facem următoarele precizări:

Biroul Politic Județean al PNL Constanța are, începând cu data de 31 ianuarie 2015, ca urmare a demarării procesului de fuziune cu Partidul Democrat Liberal, un număr de 20 de vicepreședinți și nu doar nouă.

În ceea ce îi privește pe cei opt vicepreședinți ai PNL Constanța invocați de Ovidiu Cupșa, aceștia au optat să se retragă din prim-planul vieții politice, de-a lungul anilor, din diferite motive de ordin personal. Niciunul dintre cei menționați de Ovidiu Cupșa nu a fost „epurat” din rândurile Filialei PNL Constanța, deciziile aparținându-le în totalitate.

„Este falsă ideea că m-am retras din rândurile PNL Constanța din cauza conducerii actuale a filialei. Total fals! Relația mea cu președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, a fost, este și rămâne foarte bună. Am renunțat la calitatea de vicepreședinte exclusiv din motive de sănătate”, susține liberalul Dumitru Bedivan.

„Mi-am dat demisia din funcția de conducere deținută în PNL Constanța pentru a da posibilitatea unei noi generații de tineri politicieni să fie promovată și în niciun caz din cauza președintelui”, declară Constantin Matei, membru al PNL Constanța.

Ionel Chiriță susține că „decizia de a ieși din politică a venit ca un demers firesc pentru a mă putea alătura acelora care nu au decât interesul de a fi obiectivi și echidistanți față de acțiunile celor care decid treburile publice. Am părăsit definitiv câmpul bătăliilor politice și mi-am concentrat atenția asupra problemelor hîrșovenilor, rămânând implicat și tot mai activ în viața publică a orașului din zona societății civile, fără parti-pris-uri politice. În activitatea mea politică, președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, a fost întotdeauna în favoarea liberalismului și unul dintre puținii parteneri pe care i-am avut în Partidul Național Liberal“.

Reamintim că toate deciziile care se referă la activitatea politică a PNL Constanța, inclusiv cele care au ținut de organizarea alegerilor prezidențiale, locale și parlamentare, au fost discutate și apoi validate statutar de toate forurile organizatorice locale și județene, în unele cazuri fiind validate chiar de Biroul Politic Național al PNL, lucru dovedit de faptul că, până în acest moment, nu au fost înregistrate contestații cu privire la încălcări ale statutului. De asemenea, amintim faptul că echipa de campanie a alegerilor parlamentare este exact cea care a coordonat și alegerile locale din 5 iunie a.c., aceasta fiind validată în unanimitate prin votul BPJ al PNL Constanța în data de 15 iulie a.c.

George Niculescu, unul dintre cei 20 de vicepreședinți ai PNL Constanța, susține că „procesul de stabilire a listelor pentru alegerile parlamentare a fost unul statutar, personal beneficiind de întreg sprijinul organizației județene în momentul în care mi-am exprimat intenția de a candida. Elementul de noutate invocat de colegul Ovidiu Cupșa a constat nu neapărat în vechimea în partid a oamenilor de pe listă, ci noutatea a venit prin demersul fără precedent în istoria acestei filiale, acela de a reînnoi în întregime lista pentru aceste alegeri”.

Primarul comunei 23 August, Mugur Mitrana, președinte al Ligii Aleșilor Locali liberali, afirmă că „deciziile importante au fost luate întotdeauna împreună, prin consultarea tuturor membrilor și a forurilor de decizie. Acum, după alegerile parlamentare, Partidul Național Liberal trebuie să continue procesul de reformă în mod echilibrat, unitar”.

Primarul orașului Eforie, Robert Șerban, reamintește faptul că „echipa PNL Constanța a fost mereu una deschisă, care și-a asumat prin vot fiecare decizie adoptată. Avem acum un singur obiectiv: consolidarea dreptei pe scena politică și continuarea reformei asumate de Partidul Național Liberal”.

De aceeași părere este și primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, vicepreședinte al PNL Constanța, care consideră că „în aceste clipe Partidul Național Liberal trebuie să rămână unit, responsabilitatea pentru scorul obținut la alegerile parlamentare este una colectivă, a întregului partid, nu a unei singure persoane și nu cred că este indicat să ne dăm toți demisia”.

Primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti, prim-vicepreședinte al PNL Constanța, consideră că „ar trebui să ne gândim foarte bine înainte să luăm decizii: ce facem cu primarii liberali din județ care au obținut rezultate mai slabe la aceste alegeri? Așa cum se știe, primarii sunt președinți de organizații în localitățile lor și au condus campania electorală. Dacă ar fi să mă iau după raționamentul colegilor demisionari, ar trebui oare să îi dăm pe toți acești primari afară din partid? Cred că trebuie să strângem rândurile pentru că echipa PNL Constanța este una puternică. Avem obligația ca împreună să facem o analiză obiectivă pentru a afla ce s-a întâmplat cu electoratul liberal care nu a mai venit la vot. Primarii liberali din județ sunt alături de președintele PNL Constanța și îl susțin să rămână în funcție pentru a reuși, la Convenția Județeană, să alegem cea mai potrivită echipă de conducere cu care să putem câștiga alegerile viitoare și să schimbăm culoarea politică a județului Constanța în 2020. Acum este nevoie de stabilitate pentru a nu pierde oameni de valoare care, în cazul unui interimat, ar putea interpreta că organizația este instabilă și, drept consecință, s-ar retrage sau s-ar reorienta către alte partide unde este mai multă liniște”.

Și primarul orașului Techirghiol, Iulian Soceanu, declară că „trebuie să fim raționali pentru că deciziile radicale nu se iau în momente de tensiune. Trebuie să fim lucizi, să ne sfătuim și abia după aceea să decidem ce avem de făcut în viitor”.

La rândul său, primarul orașului Cernavodă, Liviu Negoiță, vicepreședinte al PNL Constanța, afirmă că „indiferent de scorul pe care Partidul Național Liberal l-a obținut la alegerile parlamentare, important este să fim maturi, să ne mobilizăm și să continuăm procesul de coagulare a dreptei pe care PNL și l-a asumat. Numai lucrând în echipă vom reuși. Să fiu membru al echipei PNL Constanța este o mândrie. Pentru mine, altă opțiune nu există!”.

Prim-vicepreședintele PNL Constanța, Constantin Chirilă, declară că „în acest moment trebuie să vorbim despre reguli, principii și despre construcție. Partidul nu se poate conduce prin corespondență, ci doar alături de o echipă de oameni dedicați și implicați, așa cum suntem noi, liberalii”.

Pe de altă parte, vicepreședintele PNL Constanța, Marian Iordache, spune: „Nu sunt rudă cu niciunul dintre membrii Biroului Politic Județean și nici nu am simțit vreo presiune asupra mea pentru a lua deciziile din perioada anterioară. Nu am beneficiat, nu beneficiez și nici nu am de gând să cer vreo favoare personală, nu intenționez să părăsesc PNL și consider că acum își dau demisia doar oamenii care au urmărit un scop personal și nu unul care să ducă la dezvoltarea sau câștigul partidului. Doar cei care rămân și pun umărul la reconstrucția partidului au onoare și demnitate”.

Nu în ultimul rând, Nicolae Soldatu, unul dintre membrii fondatori ai PNL Constanța, este de părere că „acum nu era nici timpul, nici momentul ca acești domni „liberali de 27 de ani“ să sară din corabie. Nu putem să risipim ce am construit în decursul anilor. S-au autoexclus prin non-combatul din campania electorală. În ceea ce mă privește, sunt membru al acestui partid încă din 1990 și am primit cu entuziasm această idee a președintelui PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, de a reînnoi partidul. Trebuie să ne adaptăm timpurilor, să ne reinventăm, exact așa cum fac toate partidele, și să luptăm împreună pentru idei, pentru valori. Eterni nu putem fi decât cu principiile și trebuie să știm mereu cum să aplicăm liberalismul. Acum se vede cine este cu adevărat liberal”.