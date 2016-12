Cum se reorganizează circulația în zona Pod Butelii

07:21:02 / 20 Aprilie 2016

Asa e, pe sensul dinspre Cumpenei spre Marinarul, trecerea aia e de poveste. Strada are vreo 9 benzi de circulatie, trecerea este foarte apropiata de iesirea din sens si pietonii trec ca pisatul boului. Nu stiu de ce nu s-au gandit caschetele de la inceput la separatie, macar cum au facut la iesirea de pe Bratianu, daca nu sunt un stare sa puna si un gard. Ba da, stiu. Acolo stau la carnete pt trecerea aia, la fel cum stau la trecerea de la Eden sau mizeria aia de trecere din Tomis 3. In plus, rotundul este mult prea mare, taind din latimea benzilor in giratie, iar masinile agabaritice care coboara de pe pod si fac stanga blocheaza sensul. Banuiesc ca nimeni de la Circulatie si Disconfort Urban nu isi mai amintesc o boaba de geometrie sau fizica. Iar minunea, care oricum era previzibila de cand i-a traznit sa construiasca mall acolo, este iesirea din Cora, unde ca sa intri in sens stai la mila celor care coboara podul (manevra stanga - intoarcea pe pod sau spre Palas, fiind foarte riscanta deoarece implica traversarea a doua benzi de circulatie pe nici 50m adancime). Categoric, nu mai suntem in stare de nimic in tara asta.