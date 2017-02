De ce au apărut denivelări pe plaja din Mamaia

În urma apariției în mass-media din Constanța a unor fotografii care arată că, pe o porțiune de plajă din Mamaia ce a fost reînnisipată printr-un proiect european au apărut denivelări, reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL) au transmis un comunicat în care oferă informații despre cauzele acestui fenomen. Specialiștii din cadrul instituției spun că denivelările, ce poarta numele de "rupere de mal", sunt perfect normale și de produc anual, ca urmare a vântului și valurilor puternice. Mai mult, ABADL au anunțat că diferențele de nivel vor fi conectate.

"În acest an, la fel ca în majoritatea anilor, în sezonul rece, în zona limitrofă s-au manifestat fenomene meteorologice de natura valurilor și a vântului de intensitate medie și mare. In luna ianuarie a anului curent, în zona Năvodari – Mamaia s-au înregistrat constant viteze ale vântului între 5 și 12 m/s și valuri cu înălțimi cuprinse intre 0.6m și 2.2 m la țărm. În urma acțiunii valurilor puternice, profilul s-a comportat normal formându-se din nou fenomenul de “rupere de mal”, fenomen ce se manifestă an de an, caracterizat prin denivelări semnificative ce reprezintă o redistribuție a nisipului între profilul emers și profilul submers. Acesta va fi corectat și adus la profilul proiectat, atât în mod natural, prin evoluția curenților marini din perioada următoare, cât și prin lucrările curente de pregătire a plajelor", de arată în comunicatul ABADL.

Mai mult, reprezentanții instituției au precizat că, încă de la finalizarea acțiunilor de innisipare a plajelor, zonele în care s-au derulat lucrările sunt monitorizate periodic, iar până acum nu au fost identificate nereguli.

"Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral a desfășurat, în perioada septembrie – decembrie 2016, activitatea de monitorizare geodinamică a celor 5 loturi finalizate prin finanţare europeană la sfârşitul anului 2015: Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud, Eforie Nord. În cadrul activității de monitorizare geodinamică s-au realizat inspecții vizuale periodice, planificate, și inspecții efectuate în urma producerii fenomenelor meteorologice periculoase; măsurători topografice ale zonelor innisipate și ale structurilor conectate la țărm, precum și aerofotogrametrie cu realizarea de ortofotoplanuri suprapuse. În urma activităţii de monitorizare geodinamică realizată de ABADL, s-a evidenţiat un echilibru al liniei ţărmului, bilanţul rezultat în urma măsurătorilor fiind unul pozitiv. Linia ţărmului respectă criteriile de proiectare care au stat la baza realizării proiectului tehnic şi a lucrărilor de execuție. Menționăm că, începând din 6 martie 2017, ABADL va începe activitatea de monitorizare geodinamică a celor 5 loturi urmând ca, în luna aprilie să se realizeze raportul cu privire la evoluția lucrărilor executate. Conform manualului de întreținere și exploatare pentru cele 5 loturi, activitatea de monitorizare geodinamică se realizează în martie și septembrie, pentru a se evidenția evoluția lucrărilor în sezonul rece, respectiv sezonul cald", se mai arată în comunicatul ABADL.