De Sf. Gheorghe vor fi aduse moaște ale unui sfânt la Constanța

17:45:36 / 20 Aprilie 2016

Arhiepiscopia nu are nevoie sa-si faca reclama

Acesta este un material pt cei 90℅ din oamenii care s-au declarat crestini ortodocsi. Tu daca ai alta orientare spirituala (masonica-satanista, budista, hindusa, etc) te rugam sa nu mai scri la acest ziar, ci la ziarele pe care le aveti voi. Daca ai o problema cu Arhiepiscopia du-te acolo si rezolv-o sau in instanta si lasa-ne pe noi in pace. Si noi avem probleme cu diferite institutii ale statului sau cu diferite persoane, dar vezi ca scriem la fiecare articol despre cutare doctor care ne-a gresit diagnosticul sau ne-a cerut bani, despre politistul cutare care a cerut spaga, despre invatatoarea cutare care ne bate copilul, despre taximetristul cutare care nu a pornit aparatul dar cere bani, etc etc.