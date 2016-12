Deputatul Florin Gheorghe schimbă partidele ca pe șosete

08:58:27 / 05 Aprilie 2016

TRASEISMUL

Traseismul este un fenomen care a depasit orice limita . Este un fenomen grav si periculos pe care nu-l putem combate fara sa intelegem unele aspect care-l genereaza . In primul rand este faptul ca politicianistul roman nu are caracter, da dovada de servilism gata sa intre oricand in slujba celui care ofera mai mult , este un produs al lipsei de selectie in politica . Sa retinem spusele lui Radulescu Motru despre politicianism : " este un gen de activitate politica , prin care cativa dintre cetatenii unui Stat , tind si reusesc sa transforme institutiile si serviciile publice , in mijloace pentru realizarea intereselor personale .Transformarea se opereaza cu consimtamantul acelora carora le este menita sa aduca paguba ". Daca adaugam si traseismul , avem portretul (incomplet) al politicianismului .Traseismul fara limite demonstreaza gradul de infectie la care a ajuns politica dusa de partidele romanesti .Sunt situatii care indreptatesc trecerea de la un partid la altul, dar nu din dorinta de a primi o functie sau alte avantaje personale. Traim in tara lichelelor politice , a ticalosilor care au trecut prin toate partidele si au avut toate " convingerile " . Exista in partide si oameni de buna credinta . Ei nu slujesc decat de paravan . In dosul lor opereaza furtul si intriga .