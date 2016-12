Directori de spital, anchetați de procurori!

Cutremur în sistemul sanitar constănțean! Fostul manager al Spitalului Municipal Mangalia, dr. Ion Niculescu, dar și directorul interimar al Spitalului Orășenesc Cernavodă, dr. Marius Ion Sponoche, sunt cercetați de procurorii constănțeni în două dosare diferite. Dr. Niculescu, în prezent medic ginecolog în cadrul unității sanitare din Mangalia, este cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța sub acuzația de luare de mită. Surse judiciare spun că dr. Niculescu este învinuit că i-ar fi pretins unei paciente din Băneasa suma de 350 de euro pentru a-i face o operație de cezariană. Potrivit oamenilor legii, o asistentă din cadrul unității sanitare ar fi fost folosită ca intermediar. Procurorii au organizat, vinerea trecută, o acțiune de flagrant și ar fi prins-o pe aceasta în timp ce primea cei 350 de euro de la aparținătorul femeii. Atât dr. Ion Niculescu, cât și asistenta au fost reținuți, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore. Sâmbătă, cei doi au fost puși de anchetatori sub control judiciar. Potrivit surselor deja citate, dr. Ion Niculescu a negat, în timpul audierilor, toate acuzațiile ce îi sunt aduse. Contactat telefonic de reporterii "Telegraf", dr. Ion Niculescu a declarat: "Eu nu am nicio legătură cu această situație. Nici măcar nu eram în spital când s-a întâmplat acest lucru. Eu eram plecat când spun procurorii că s-ar fi dat acei bani".

LICITAȚIE CU CÂNTEC Managerul interimar al Spitalului Orășenesc Cernavodă, dr. Marius Ion Sponoche, este cercetat de procurorii din Medgidia sub suspiciunea că ar fi favorizat o firmă pentru câștigarea unei licitații. Oamenii legii spun că, în contextul intenției Spitalului Orășenesc Cernavodă de a renova o secție, Marius Ion Sponoche "a pus la dispoziția inculpatului C.I., administrator în fapt al SC CSN SRL (n.r. - Cerna Steel Nav SRL), contraoferta SC UPC SRL (n.r. - Utilități Publice Cernavodă SRL), în valoare de 38.340,42 lei, document ce nu era destinat publicității, pentru ca SC CSN SRL să poată oferi, pe baza acelorași materiale devizate de SC UPC SRL, un preț mai mic, ceea ce s-a și întâmplat", după cum se arată într-un comunicat de presă remis ieri de Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia. Procurorii mai spun că SC Cerna Steel Nav SRL ar fi câștigat contractul de atribuire directă a lucrării, oferind un preț de 36.476,75 lei. Anchetatorii au dispus punerea în mișcare a urmăririi penale față de Marius Ion Sponoche.