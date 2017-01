Dispută între Unifarm şi Crucea Roșie pe kiturile medicale pentru răniții din Colectiv

Distribuirea kiturilor medicale pentru răniții din Colectiv a fost reluată, după ce o problemă de comunicare dintre Crucea Roșie și Unifarm, firma care aprovizionează medicamentele necesare, a stârnit controverse faţă de prețurile kiturilor.

Kiturile cu medicamente și creme pentru răniții în urma incendiului din Colectiv sunt, mai nou, personalizate, după ce au fost, vreme de câteva săptămâni, în centrul unei dispute mediatice între Crucea Roșie din România și Unifarm, companie din subordinea Ministerului Sănătății. Inițial, kiturile nu au fost personalizate după nevoile fiecărui pacient, însă mai mulți răniți au atras atenția că acea componență standard pe care au avut-o cele 70 de kituri distribuite de Unifarm nu corespundea cerințelor tuturor. În plus, cremele și gelurile pentru tratarea arsurilor pe care le conțineau kiturile nu ajungeau la totalul de 2.800 de lei, cât s-a comunicat inițial că este costul lor. În urma acestor plângeri, Crucea Roșie a precizat pe 29 ianuarie, prin intermediul unui comunicat, că nu va onora nicio plată pentru kiturile medicale până nu se vor primi clarificările necesare, legat de situația kiturilor medicale, de la instituțiile implicate. Crucea Roșie a spus că nu a primit niciun document sau vreo factură în acest sens de la Unifarm, motiv pentru care nu a achitat kiturile distribuite până acum. Însă situația arată altfel din perspectiva celor de la Unifarm. Directorul companiei, Adrian Ionel, a explicat pentru Mediafax că, în baza acordului semnat între Unifarm și Crucea Roșie, urmează să le trimită o factură cu toate produsele achiziționate la sfârșitul perioadei de distribuire.

El a detaliat și cum s-au produs evenimentele din punct de vedere cronologic.

După tragedia din Colectiv, în perioada post-externare a pacienților din spitale, Crucea Roșie a venit cu ideea să distribuie kituri, soluția lor având costuri de cumpărare cu 30 - 40% mai mari decât cele obișnuite, a explicat Adrian Ionel. ”Le-am zis că vor cheltui bani în plus, fiindcă au vrut inițial să se ducă să cumpere de la farmacii. Atunci ne-au cerut ajutorul și am încheiat un acord. Kiturile sunt stabilite de o comisie de medici și de Ministerul Sănătății. Inițial s-a agreat, după aceea nu știu ce s-a întâmplat, că a mai durat o lună și ceva de zile, timp în care au tot negociat, nu numai dânșii, ci și alte două-trei fundații, cu Ministerul Sănătății. Cert e că după o lună de zile au ajuns la acea soluție pe care noi le-am propus-o inițial. Ne-am apucat de lucru, am primit un kit inițial format dintr-un număr de 30 de repere, care costau 2.800 de lei. Am căutat produsele din kit, i-am sunat pe cei de la Crucea Roșie și le-am comunicat că produsele nu sunt integral în țară, durează până se comandă. Crucea Roșie și Ministerul Sănătății ne-au spus: dați drumul urgent la ce aveți, pentru pacienți. Noi le-am dat drumul în componența în care erau atunci, urmând ca ulterior să completăm cu restul substanțelor pe măsură ce ele vin. Asta a fost toată povestea. Așa au ajuns să coste 1.250 - 1.500 aceste kituri care urmau să fie completate. În momentul de față, prin personalizare se pot ajunge și la comenzi de 5.000 de lei”, a detaliat directorul Unifarm. El a spus că, de la caz la caz, o cremă poate să valoreze între 10 lei și 300 - 400 de lei. Ionel a mai spus că la sfârşitul operaţiunii va fi întocmită o factură, care va fi trimisă Crucii Roșii, conform acordului scris dintre părţi, dar a adăugat că le-a transmis celor de la Crucea Roșie care sunt prețurile pentru fiecare componentă în parte și care sunt cheltuielile logistice făcute de Unifarm. ”Dacă nu ne înțelegem, vom aplica toate metodele pe cale amiabilă. Le punem la dispoziție ce doresc. Banii nu contează și vă spun sincer, chiar dacă cei de la Crucea Roșie nu vor dori să plătească, nu îmi pun nicio problemă, ne asumăm noi”, a spus directorul Unifarm, Adrian Ionel. În ceea ce privește o posibilă soluționare în instanță a neînțelegerii dintre cele două entităţi, el a spus că niciodată nu preferă această cale și că Unifarm nu a mai avut probleme cu niciunul dintre partenerii de până acum. Între momentul apariției comunicatului de presă al Crucii Roșii și reluarea distribuirii kiturilor, Andrei Ionel spune că nu a mai avut comunicare directă prin telefon cu reprezentanții Crucii Roșii. ”Și pe noi ne-a surprins declarația de presă a celor de la Crucea Roșie, e o declarație foarte agresivă, făcută prematur și înainte de finalizarea a ceea ce aveam de finalizat. Am încercat să-l contactez pe domnul Ioan Lefter (directorul general al Crucii Roșii) după ce au dat acest comunicat, doar că nu a răspuns la telefon. E prima oară când lucrăm cu ei și, în mod clar, și ultima. Nu ne plac lucrurile acestea, nouă ne place să fim transparenți, de aia și punem pe site cam tot ce facem și mai ales, fiind companie a statului, nu ne permitem nicio mizerie de genul acesta, de care s-a insinuat. Se poate ajunge în judecată, dar niciodată nu preferăm această cale, noi niciodată nu am avut probleme cu niciunul dintre partenerii noștri până în acest moment, nu avem litigii pe aceste probleme”, a încheiat directorul Unifarm. De cealată parte a disputei, Crucea Roșie susține, într-un răspuns pentru Mediafax, că, în momentul în care au fost atenționați de victime că acest kit este doar parțial util, au solicitat Ministerului Sănătății să personalizeze conținutul kitului în funcție de nevoile fiecărui pacient. ”Spitalele au început deja să trimită necesarul de medicamente pentru fiecare pacient către Unifarm. În data de 2 februarie, conform informării Unifarm, la Spitalul Militar s-au livrat creme si geluri pentru fiecare pacient aflat în evidențele acestora. Și Spitalele Floreasca si Bagdasar Arseni au transmis necesarul de medicamente către Unifarm și se va face distribuția în cel mai scurt timp. Practic, procesul de distribuire a kiturilor nu a fost oprit. În acest moment, pacienții primesc kiturile medicale pe baza necesarului transmis de medicii curanți, așa cum am solicitat. Nu sunt neînțelegeri cu Unifarm”, susțin cei de la Crucea Roșie. În tot acest episod, rolul Ministerului Sănătății rămâne acela de a stabili componența kiturilor și de a aduna datele de la spitale pentru centralizare, pentru ca apoi să le trimită mai departe la Crucea Roșie și la Unifarm.