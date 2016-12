Donald Trump e în conflict cu Aerosmith

Donald Trump, favoritul republican pentru candidatura la președinția SUA, a reușit să atragă reacții negative nu doar din partea comunității hispanice, ci și din partea industriei muzicale, folosind fără permisiune, în campanie, celebra piesă ”Dream On” a trupei rock Aerosmith, conform unui material publicat de rollingstone.com. El a provocat deja reacțiile unor artiști precum Neil Young și R.E.M. pentru folosirea fără permisiune a muzicii lor în campania electorală, iar recent, legendara formație Aerosmith l-a amenințat că-l va da în judecată, dacă va continua să folosească piesa ”Dream On” la întâlnirile sale cu alegătorii. ”The Hollywood Reporter” informează că avocații solistului formației, Steven Tyler, i-au trimis candidatului republican o notificare legală cu privire la folosirea acestei melodii în campania sa. Acesta este cel de-al doilea avertisment pe care Donald Trump îl primește din partea Aerosmith. Primul a venit după folosirea aceleiași piese la un miting electoral din 21 august, la Mobile, Alabama.

Folosirea muzicii trupei Aerosmith nu este însă întâmplătoare, având în vedere că Joe Perry, chitarist și co-lider al formației alături de Steven Tyler, și-a exprimat liber, într-un interviu din 2012, simpatiile republicane, spunând că rămâne, categoric, ”un republican de modă veche”. De altfel, și Steven Tyler părea să aibă o relație bună cu Donald Trump în perioada în care era membru în juriul concursului Miss USA. ”Dream On” este ultima piesă rock clasică folosită fără permisiune în campania electorală a lui Donald Trump, după ”It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)” (R.E.M.) și ”Rockin' in the Free World” (Neil Young). ”Să vă ia naiba pe voi, toți acești oameni mici și triști, ahtiați după atenție și bolnavi de putere”, a fost reacția fără echivoc a solistului formației R.E.M., Michael Stipe, după folosirea piesei sale în campania electorală a lui Trump, acesta adăugând: ”Nu folosi muzica mea sau vocea mea în gluma ta de campanie electorală pentru tâmpiți”. Un purtător de cuvânt al lui Neil Young a prezentat un comunicat despre acest subiect în iunie: ”Donald Trump nu are autorizația de a folosi ”Rockin' in the Free World” în campania sa electorală. Neil Young, cetățean canadian, este susținător al lui Bernie Sanders pentru președinția SUA”. La puțin timp după acest comunicat, Trump a renunțat la folosirea acestei piese în campanie, care a fost însă preluată de Bernie Sanders.

