Dublu câştigător al Cupei Campionilor Europeni, debutant la Trofeul „Telegraf“

Lista numelor importante ale foştilor fotbalişti de marcă prezenţi în teren la Trofeul „Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din țară rezervat veteranilor, s-a îmbogăţit cu încă un nume. Miodrag Belodedici, de două ori câştigător al Cupei Campionilor Europeni, cu Steaua Bucureşti, în 1986, şi cu Steaua Roşie Belgrad, în 1991, a îmbrăcat tricoul echipei ASC Săgeata Stejaru în finala turneului „ultra old-boys”, turneu rezervat jucătorilor cu vârsta peste 45 de ani. Şi a debutat în forţă, marcând primele două goluri pentru formaţia sa, însă a şi ratat o lovitură de la 7 metri, iar în cele din urmă ASC Săgeata a cedat cu 1-2 la loviturile de departajare în duelul cu Vertiroll Vulturii Cazino Constanţa, după 2-2 la finalul timpului regulamentar de joc.

„Mă bucur că am putut participa la acest turneu. De multă vreme mă caută băieţii şi mă invită să joc aici. Am mai fost pe liste pentru a juca la acest turneu, dar iată că acum am ajuns şi am disputat chiar o finală. Turneul este bun, Se joacă dur, trebuie să preiei bine mingea, să pasezi bine, să protejezi şi se joacă repede. Dar nu mi-a plăcut pentru că se vaită prea mult jucătorii. La sală este diferenţă mare, mingea este specială, trebuie să te acomodezi. M-am reîntâlnit cu foşti colegi, adversari, iar bucuria este mare”, a declarat Belodedici, care, ajuns la vîrsta de 52 de ani, a evoluat cu aceeaşi eleganţă pentru care a şi fost supranumit „Căprioara din Carpaţi”.

Cel care mai are în palmares şase titluri de campion al României și trei al Serbiei, trei Cupe ale României, Supercupa Europei, cu Steaua Bucureşti, în 1987, şi Cupa Intercontinentală, cu Steaua Roşie Belgrad, în 1991, a ţinut să felicite organizatorii turneului ajuns la ediţia a 26-a: „Vă felicit pentru faptul că organizaţi acest turneu şi sper să continuaţi, astfel încât să putem participa şi în anii următori. Important este să joci. Asta înseamnă să faci sport, pentru că ne place. Cel mai frumos este să joci, să transpiri, apoi un duş, o apă rece... Cei tineri, care joacă acum în campionate, sperăm să continue tradiţia acestui turneu”.

