Echipele de rugby ale României și Canadei, pentru a șaptea oară față în față

Naționalele de rugby ale României și Canadei se vor afla pentru a șaptea oară față în față, sâmbătă, în meciul-test care va avea loc pe Stadionul Național „Arcul de Triumf” din Capitală, cu începere de la ora 18.00. Cele două naționale s-au întâlnit prima dată în grupele Cupei Mondiale din 1991, la Toulouse, unde echipa noastră a pierdut cu scorul de 11-19. Al doilea meci a avut loc tot în grupele CM, la ediția 1995, atunci când Canada s-a impus din nou, cu 34-3, la Port Elizabeth. În 2005 a avut loc o nouă confruntare, „Stejarii” reușind victoria cu 22-20 la București, chiar dacă la pauză conduceau canadienii cu 17-8. Peste opt ani, în 2013, într-un meci-test la București, tricolorii s-au impus la limită, cu 21-20. Un an mai târziu, tot pe „Arcul de Triumf”, România a câștigat cu 18-9, ultima partidă fiind anul trecut, la Cupa Mondială din Anglia, când am câștigat cu 17-15, revenind spectaculos după ce am fost conduși cu 15-0.

„Este bine că jucăm împotriva Canadei. Fiecare meci cu ei a fost foarte strâns și nu mă aștept să fie ceva diferit sâmbătă. Eu însă vreau ca echipa mea să joace 80 de minute, nu doar 60 de minute, și să facem un meci mai bun decât cel cu SUA”, a spus antrenorul „Stejarilor”, Lynn Howells.

Antrenorul Canadei, Mark Anscombe, a făcut trei modificări față de partida din week-end-ul trecut, cu Irlanda, din cauza numărului important de titulari pe care nu va putea conta din cauza accidentărilor. Astfel, Ben Lesage își va face debutul ca centru, în timp ce Admir Cejvanovic și Matt Heaton vor intra pentru prima dată ca titulari. Căpitan va fi DTH van der Merwe, în locul lui Aaron Carpenter, care a suferit o fractură a antebrațului drept în ultimul meci. Alți jucători de bază indisponibili sunt Tyler Ardron (Ospreys), Jamie Cudmore (Oyonnax), Jebb Sinclair (London Irish), Jeff Hassler (Ospreys) și Andrew Tiedemann (Bourgoin).

Iată componența celor două echipe:

România: 1. Mihăiță Lazăr (Castres Olympique), 2. Eugen Căpățînă (Timișoara Saracens), 3. Alexandru Țăruș (Beziers) - 4. Johan van Heerden (Știința Baia Mare), 5. Marius Antonescu (Tarbes) - 6. Viorel Lucaci (Steaua), 7. Stelian Burcea (Timișoara Saracens), 8. Andrei Gorcioaia (Valence d'Agen) - 9. Florin Surugiu (Steaua), 10. Florin Vlaicu (Steaua) - 11. Ionuț Dumitru (Steaua) 12. Vlăduț Popa (Timișoara Saracens), 13. Jack Umaga (Timișoara Saracens),14. Tangimana Fonovai (Timișoara Saracens) - 15. Cătălin Fercu (Timișoara Saracens). Rezerve: 16. Andrei Rădoi (Timișoara Saracens), 17. Ionel Badiu (Carcassonne), 18. Alexandru Gordaș (Steaua), 19. Valentin Popîrlan (Timișoara Saracens), 20. Cristian Chirică (Știința Baia Mare), 21. Valentin Calafeteanu (Timișoara Saracens), 22. Nicolas Onuțu (La Voulte-Valence), 23.Stephen Shennan (Timișoara Saracens)

Canada: 1. Djustice Sears-Duru (Glasgow Warriors), 2. Raymond Barkwill (Castaway Wanderers), 3. Jake Ilnicki (Manawatu Turbos) - 4. Brett Beukeboom (Cornish Pirates), 5. Evan Olmstead (Newcastle Falcons) - 6. Kyle Baillie (Westshore RFC), 7. Matthew Heaton (Darlington Mowden Park), 8. Admir Cejanovic (Burnaby Lake RFC) - 9. Gordon McRorie (UBC Old Boys Eavens), 10. Connor Braid (James Bay AA) - 11. Taylor Paris (Agen), 12. Benjamin Lesage (UBC Thunderbirds), 13. Conor Trainor (RC Vannes), 14. DTH Van der Merwe (Scarlets) - 15. Matthew Evans (Cornish Pirates). Rezerve: 16. Eric Howard (Brantford Harlequins), 17. Robert Brouwer (Lindsay RFC), 18. Ryan Kotlewski (Westshore RFC), 19. Connor Keys (UVIC Vikes), 20. Clayton Panga (Westshore RFC), 21. Philip Mack (James Bay AA), 22. Pat Parfrey (James Bay AA), 23. Ciaran Hearn (London Irish).

Ultima partidă a tricolorilor din această toamnă va fi cea cu Uruguay (locul 19 mondial), programată pe 26 noiembrie, tot pe Stadionul „Arcul de Triumf”, de la ora 18.00.

Citește și:

„Stejari” contra „Arțari”, sâmbătă, la București

Rugbyștii români au învins SUA într-un meci test disputat la Bucureşti

„Stejarii” întâlnesc SUA, în primul meci-test din luna noiembrie

Vlaicu poate depăși recordul all-time de selecții în naționala de rugby a României

„Stejarii” vor să obțină trei victorii în meciurile-test din noiembrie

Lotul echipei naţionale de rugby a României pentru meciurile test din luna noiembrie

Naționala de rugby a României se menține pe locul 16 în clasamentul mondial