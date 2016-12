„Stejari“ contra „Arțari“, sâmbătă, la București

Echipa națională de rugby a României va întâlni sâmbătă, de la ora 18.00, pe Stadionul „Arcul de Triumf” din București, selecționata similară a Canadei, în al doilea meci-test al acestei luni. Este prima întâlnire a celor două echipe de la meciul istoric jucat la Cupa Mondială din 2015, când „Stejarii” au intrat în istoria competiției reușind cea mai mare revenire, de la 0-15 (minutul 52), pentru a se impune cu 17-15. Înaintea partidei, trupa Super Chill va susține, de la ora 17.25, un miniconcert live.

Joi, la sediul Federației Române de Rugby, a avut loc o conferință de presă la care au participat căpitanii și antrenorii celor două formații.

„Suntem conștienți de greutatea și intensitatea partidei de sâmbătă, mai ales că sunt în joc orgolii mari după ultima noastră întâlnire, cea din Anglia de la Rugby World Cup. Adversarii noștri vor da probabil tot ce au mai bun, la fel și noi, întrucât ne propunem să încheiem acest an cu victorii, pe aceeași traiectorie ascendentă. Vrem să terminăm în forță, cu încredere, pentru a debuta cu dreptul în noua campanie pentru Cupa Mondială. Pentru noi toate meciurile sunt importante, îmbrăcăm tricourile naționalei, ni se intonează imnul, totul este de maximă prioritate. Ne-am dorit mult victoria contra SUA, am bifat obiectivul, acum ne concentrăm pe acest al doilea test. Le luăm pas cu pas și le construim pe măsură ce vin”, a declarat Stelian Burcea, căpitanul României.

„Va fi un meci strâns, foarte competitiv. Pentru mine scopul este să jucăm susținut pe parcursul tuturor celor 80 de minute, pentru că aceasta ar fi dovada faptului că am progresat de la meciul contra SUA de săptămâna trecută. Ne pregătim, și noi, și adversarii noștri, pentru o nouă Cupă Mondială. Canada a evoluat bine până acum, vom vedea sâmbătă cine se va impune”, a adăugat Lynn Howells, antrenorul României.

„Așteptăm cu nerăbdare șansa de a reîntâlni România. Ne-am bucurat că ne-am putut pregăti pe parcursul acestei săptămâni în condiții optime, vremea a ținut și ea cu noi, rămâne ca sâmbătă să câștige cei mai buni”, a spus DTH van der Merwe, căpitanul Canadei.

„Suntem încântați de perspectiva acestei partide, știm că va fi una foarte fizică, grea. Am analizat victoria frumoasă obținută în meciul contra SUA și am concluzionat că avem calități diferite, ceea ce înseamnă că va fi o întâlnire echilibrată, în care fiecare va da tot ce are mai bun pe teren”, a afirmat Mark Anscombe, antrenorul Canadei.

Ultima partidă a tricolorilor din această toamnă va fi cea cu Uruguay (locul 19 mondial), programată pe 26 noiembrie, tot pe Stadionul „Arcul de Triumf”, de la ora 18.00.

