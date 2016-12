Elevii din Eforie Nord vor comunica digital cu profesorii lor

Profesorii Școlii Gimnaziale nr. 1 din Eforie Nord sunt câștigătorii unei finanțări nerambursabile în valoare de 11.730 de euro de la Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale prin programul Erasmus +, în perioada 2015 - 2017. Prin intermediul proiectului ”Viața școlii în dimensiune virtuală. Comunicare creativă pe platforme digitale”, profesorii vor avea ocazia să se familiarizeze cu utilizarea tehnologiilor moderne în activitatea didactică. Necesitatea proiectului a pornit de la realitatea nouă, impusă de progresul vertiginos al tehnologiei și extinderea folosirii dispozitivelor mobile de ultimă generație în rândul elevilor. Proiectul prevede trei mobilități pentru șase cadre didactice pentru participarea la cursuri de formare în domeniul noilor tehnologii. Astfel, cursul ”Interactive media for interactive teaching and learning” este organizat de Bios - Life Long Learning Centre, la Nicosia, în Cipru, între 20 și 26 martie 2016, iar cursul ”eLearning@Social Media“ este furnizat de organizația Training Malta, în orașul La Valleta din Malta, în perioada 11 - 15 aprilie 2016. Ultima mobilitate se va desfășura la Ljubljana, în Slovenia, între 17 și 21 octombrie 2016, unde profesorii vor participa la cursul ”Teaching creativity in schools, inspired by Eduard de Bono“. ”Proiectul este benefic pentru cadrele didactice ale școlii noastre și pentru elevi, pentru că profesorii vor veni cu un bagaj de informații consolidat, vor lua contact cu alte sisteme de educație, iar la final vom construi o platformă digitală care va facilita comunicarea cu elevii și o va face mai atractivă pentru aceștia”, a explicat directorul școlii, prof. Iuliana Neacșu.