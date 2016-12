Eșec la limită pentru CSU Neptun

După o pregătire de iarnă cu un cantonament de zece zile la Cheile Grădiștei, CSU Neptun a avut o evoluție mult peste așteptări în primul meci oficial din acest an, cedând la limită, scor 28-29 (12-12), în fieful celor de la CSM II București, echipa secundă a campioanei României, în etapa a 13-a a Diviziei A la handbal feminin. În prima repriză, cele două combatante au mers cap de la cap, dar, după pauză, constănțencele au reușit să se desprindă la patru goluri. Pe final, ajutate și de arbitri, bucureștencele au revenit și au marcat golul victoriei prin campioana mondială de tineret Bianca Bazaliu, când mai erau doar zece secunde de joc. „Am fost la un pas de o victorie, după un meci bun. Nu pot să spun că arbitrajul a influențat rezultatul, dar au fost niște decizii ciudate. Și noi am făcut două greșeli pe final, dar erau inerente, pentru că am jucat tot meciul în același efectiv și s-a cunoscut oboseala. În plus, ne-a lipsit și interul dreapta Anca Birton, care s-a accidentat la ultimul antrenament înaintea plecării spre București. Fetele s-au mobilizat extraordinar și cred că un egal ar fi fost echitabil”, a declarat antrenorul Cristian Bărbulescu. Pentru CSU Neptun au marcat: Filip 10 goluri, Ciucanu 7, Căldare 6, Ciuică 3, Iordache 1, Mușat 1.

Celelalte rezultate ale etapei a 13-a: CS Știința Bacău - ACS Spartac București 25-25; CSU Știința București - CSU Tîrgoviște 38-15; HC Activ CSO Plopeni - ACS Șc. 181 SSP București 24-21; HM Buzău - HCF Piatra Neamț 30-25. Danubius Galați a stat.

Clasament: 1. CS HM Buzău 31p (golaveraj: 370-271); 2. Danubius Galați 31p (336-194); 3. Știința București 27p (341-256); 4. CSM București II 25p (325-286); 5. HCF Piatra Neamț 24p (316-267); 6. HC Activ CSO Plopeni 15p (263-270); 7. Știința Bacău 10p (298-338); 8. Spartac București 8p (242-327); 9. CSU NEPTUN CONSTANŢA 6p (269-347); 10. CSU Tîrgoviște 6p (225-335); 11. ACS Șc. 181 SSP București -6p (77-171) - formație penalizată pentru nerespectare cerințe vârstă.

