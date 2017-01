EXCLUSIV! Nelegiuiri ca-n Vestul Sălbatic cu un polițist pistolar!

Se spune că veșnicia s-a născut la sat. Tot acolo s-au născut și niște povești cum nici în filmele western nu mai vezi. Un polițist din localitatea constănțeană Târgușor s-a transformat în șeriful comunei. Așa-zisul om al legii este acuzat că a condus beat mașina de poliție și le-a cerut unor săteni să descarce o camionetă de lemne la el în curte pentru a-i scăpa de arest. Iar asta nu e totul! Agentul Ionuț Valentin Cangea le-ar fi luat actele bărbaților și, fiind amețit de aburii alcoolului, le-a dat înapoi, din greșeală, un dosar penal întocmit pe numele unui alt cetățean. A doua zi, când s-a trezit din beție, acesta le-ar fi oferit oamenilor drept mită o mașină de la el din curte, pentru ca aceștia să nu depună plângere împotriva lui. Sătenii au refuzat și au decis să contacteze un reporter al ziarului „Telegraf“ pentru a face public întregul caz.

Bun venit în „Târgușorul Sălbatic" - așa ar trebui să fie scris la intrarea în această localitate constănțeană. Nu exagerăm deloc, pentru că satul e bine păzit de un polițist transformat, după cum spun oamenii de acolo, într-un „șerif" care le poate da lecții chiar și pistolarilor din filmele western „made in Hollywood“. Un localnic a povestit în exclusivitate pentru ziarul „Telegraf“ o întâmplare din seria „viața bate filmul... cu scândura de la pat!". Povestea are cinci personaje: polițistul „șerif" Ionuț Valentin Cangea, ajutorul lui de „șerif" și trei bărbați care transportau lemne. Ciprian Giugia s-a dus tocmai în Vrancea ca să ia de acolo lemne pentru foc. Omul a pornit la drum alături de vărul lui, Laurențiu Lepădatu, și fratele său, Valentin Giugia, care era șofer pe o camionetă.

ȘERIFUL, LEMNELE ȘI TÂRGUȘORENII!

La Vrancea, oamenii au încărcat vehiculul cu patru tone de lemne și au pornit pe drumul de întoarcere către Târgușor. Luni seara, când erau aproape să spună „misiune îndeplinită“, zărindu-și parcă și căminul din depărtare, cei trei au fost opriți de polițistul Ionuț Valentin Cangea. De aici începe telenovela western-balcanică... „În localitate, când mai aveam puțin să izbăvim odată drumul ăsta lung, am fost opriți de un polițist din sat, Ionuț Valentin Cangea îl cheamă. L-am văzut din prima că era beat și gândiți-vă că acesta s-a coborât de la volanul mașinii de poliție. Adică a condus beat. Vă vine să credeți? Alături de el mai era un agent de la Poliția Comunitară. Cangea ne-a spus să ducem camionul în pădure ca să ne cântărească noaptea lemnele acolo. Ne amenința că ne arestează pentru că aveam prea multe lemne la noi, dar ne-a dat o șansă. Ne-a spus așa: „Băi, dacă vreți să scăpați de arest, ia vărsați voi lemnele la mine în curte". Mai întâi am mers la secție cu el. Acolo a continuat să ne amenințe și a tot insistat că trebuie să-i dăm lui lemnele ca să nu fim arestați. A început să vânture pistolul în fața noastră. Apoi l-a băgat pe fratele meu în baie și i-a spus că trebuie să zică de unde am luat noi marfa. În cele din urmă am descărcat camioneta la el în curte, ce să facem? Între timp, jumătate din lemne au dispărut“, ne-a declarat în exclusivitate Ciprian Giugia. Iar asta nu e tot...

NOAPTEA TRECE, REGRETELE RĂMÂN!

Polițistul a făcut o gafă, una care îi poate grăbi pensionarea. „Polițistul ne-a luat actele când ne-a controlat și, de beat ce era, când a vrut să ni le dea înapoi, a făcut o greșeală cât capul lui mare. Ne-a dat, de fapt, dosarul penal al unui alt cetățean care a condus fără permis. Nu am realizat. Abia când am ajuns acasă am văzut că am în mâini un dosar întocmit în 2015, pe numele altui om din sat", ne-a mai spus șoferul pățit. Noaptea a fost un sfetnic bun pentru „omul legii". A doua zi, acesta a găsit o strategie ca să dreagă toată situația, spun martorii.

„A doua zi ne-am dus la el. Marți, când și-a revenit din beție, polițistul a început să ne ceară scuze și ne-a spus că trebuie să ținem între noi ce s-a întâmplat. A spus că ne dă o mașină de la el din bătătură dacă nu spunem la nimeni ce s-a întâmplat. Dar eu nu vreau să aud de așa ceva. I-am zis că vreau doar să ni se facă dreptate", a mai mărturisit omul.

POLIȚIȘTI PE URMELE... POLIȚISTULUI!

Eroii acestui film fantastico-real au povestit totul pentru ziarul „Telegraf“, iar miercuri au decis să depună o plângere oficială. Oamenii au dat declarații la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța și au mărturisit tot ce li s-a întâmplat. Mai mulți oameni din sat spun că agentul în cauză este orice, numai un om al legii nu. Acesta ar avea mai multe dosare penale deschise pe numele lui. Nu putem să nu ne întrebăm cum i s-a permis acestui individ să continue să poarte uniforma de poliție, pe care a reușit s-o păteze cu toate acuzele care i se aduc. Cum am putea să ne mai așteptăm ca acest om să-și facă treaba și să prindă, spre exemplu, un șofer beat la volan dacă și el s-a aflat în aceeași situație? Conform surselor noastre, conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța a demarat o anchetă internă în acest caz. Potrivit unor alte informații primite în mod neoficial, ofițerii Serviciului Județean Anticorupție Constanța, din cadrul Direcției Generale Anticorupție, au intrat și ei pe fir, de miercuri, în această investigație.