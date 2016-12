Facebook i-a blocat contul unei femei, pentru că se numeşte Isis

Isis Anchalee, o americancă din San Francisco, California, de profesie inginer, susţine că a fost victimă colaterală a implicării Facebook în lupta împotriva terorismului. Aceasta s-a plâns că i-a fost blocat contul personal, din cauza numelui pe care l-a primit la naştere, care este acelaşi cu abrevierea folosită pentru reţeaua teroristă Statul Islamic. Femeia povesteşte pe contul ei de Twitter că a fost nevoie să trimită de trei ori copii ale paşaportului său, în care se arată că Isis este numele primit la naştere, pentru a reuşi să îşi deblocheze contul.

Un cercetător din cadrul Facebook, Omid Farivar, şi-a cerut scuze în numele companiei, la opt ore după ce americanca a raportat problema pe Twitter. “Isis, ne cerem scuze. Nu ştiu cum s-a întâmplat acest lucru. Am raportat mai departe problema ta şi persoanele responsabile lucrează la soluţionarea ei”, i-a scris Farivar femeii. Isis Anchalee, la fel ca şi alte femei care poartă numele Isis, susţin că în ultima perioadă se confruntă tot mai des cu reacţii ciudate din partea oamenilor care îi aud numele. De altfel, pe internet circulă o petiţie a persoanelor care poartă numele Isis, care cer autorităţilor să nu le mai spună teroriştilor Statului Islamic ISIS. Semnatarele petiţiei cer ca teroriştii să fie numiţi în continuare Daesh, un termen folosit în repetate rânduri de lideri politici precum Francois Hollande. Prescurtarea ISIS vine de la Islamic State in Iraq and Syria (Statul Islamic din Irak şi Siria), în timp ce Daesh semnifică acelaşi lucru, dar în limba arabă.

