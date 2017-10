Fără comisioane către bănci?! Vești bune pentru românii cu venituri mici și medii

Plafonul până la care consumatorii sunt considerați vulnerabili și scutiți de la plata comisioanelor bancare pentru conturi curente și tranzacții asociate a fost dublat la două salarii minime brute, prin decizie a deputaților din Comisia de buget, finanțe și bănci, ca amendament la proiectul de lege privind conturile de plăți. Raportul comisiei va fi transmis plenului spre aprobare, înainte să fie trimis președintelui Klaus Iohannis spre promulgare. Proiectul de lege, elaborat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), reprezintă o transpunere a Directivei europene 92/2014, efectuată cu întârziere de 1 an de către România. Directiva are ca scop principal să crească accesul populației la serviciile de plată, în condițiile în care doar 6 din 10 români au un cont bancar, iar ANPC și Parlamentul au adăugat o serie de gratuități, îndeosebi pentru consumatorii vulnerabili. Deputații au modificat și definiția consumatorilor vulnerabili, considerați anterior ca fiind persoane care câștigă lunar sub un salariu minim brut (1.450 de lei în prezent), introducând o nouă definiție, respectiv cei care câștigă sub două salarii minime brute, mai exact 2.900 de lei sau 2.036 de lei net.

“Consumatorul vulnerabil din punct de vedere financiar este cel al cărui venit lunar nu depășește echivalentul a două salarii de bază minime brute pe țară sau al cărui venit din ultimele 6 luni nu depășește echivalentul a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată cumulat pentru ultimele șase luni”, se arată în forma modificată a proiectului de lege. Acești consumatori nu vor plăti comisioane pentru deschiderea, închiderea și administrarea conturilor curente, pentru depunerea de fonduri în contul de plăți și nici pentru retragerile de numerar de la ghișeele sau bancomatele băncilor din România. Aceste conturi sunt definite drept conturi de bază, dar oferă aproape toate operațiunile necesare unei persoane fizice. De asemenea, sunt scutite la plată și primele 10 operațiuni de debitare directă, de plată cu cardul și online sau de transfer de credit oriunde pe teritoriul Uniunii Europene, în timp ce restul operațiunilor vor fi comisionate la un nivel rezonabil, scrie Profit.ro.

Reprezentanții Băncii Naționale, prezenți la ședința Comisiei, au arătat că 70% din populația României câștigă sub nivelul a două salarii minime, având în vedere că diferența devine foarte mică în raport cu salariul mediu pe țară. “Această modificare ar crește foarte mult baza de clienți vulnerabili. Iar comisioanele sunt gratuite. Vor fi costuri mult mai mari pentru sistemul bancar”, susțin și reprezentații Asociației Române a Băncilor. Bogda Preda, directorul de comunicare al Consiliului Patronatelor Bancare din România, spune că aceste costuri vor fi transferate tot către clienții băncilor. Viorel Ștefan, președintele Comisiei, spune că propunerea a fost primită de la deputații din Comisia de industrii, care au apreciat că un salariu minim brut pe țară reprezintă prea puțin. Comisia a mai adoptat și un amendament prin care băncile vor fi obligate să pună comisioane rezonabile și la conturile și plățile în euro, integrate în sistemul SEPA.