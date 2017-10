FC Viitorul continuă seria favorabilă în Liga 1

După 5-2 cu CSM Poli Iași și 1-0 cu Gaz Metan Mediaș, FC Viitorul a obținut a treia victorie consecutivă în Liga 1 în actualul sezon. Sâmbătă seară, pe teren propriu, campioana en titre a învins liderul, scor 1-0, Eric înscriind unicul gol al partidei din etapa a 15-a. Un succes foarte important pentru jucătorii antrenați de Gheorghe Hagi, care au reușit să blocheze acțiunile de atac ale clujenilor și să revină cu șanse mari în lupta pentru o clasare între primele șase formații la finalul sezonului regulat.

„La fotbal trebuie să te aștepți la orice. Nu vroiam să pierdem. Dar când joci împotriva campioanei României, cu un antrenor cum e Gică Hagi, normal că e posibil orice. Joacă un fotbal excelent. Trei jucători în atac pe care Hagi i-a reinventat, Eric, Țucudean și Chițu. Am abordat meciul să nu pierdem, să câștigăm, dar când ai un jucător ca Eric, care poate face diferența, e posibil orice. Ultima oară când am pierdut meci în deplasare, cu Unirea Urziceni, a fost la Mediaș, când Eric a dat gol. Deci, mai bine să îl am în echipă... Noi am avut multe faze fixe pe care nu le-am bătut bine, dar nu suntem inspirați în momentul acesta. Jucătorii simt o presiune. Pe mine mă interesează să ajungem în play-off. După aceea vedem ce vom face. Echipa a făcut multe puncte, mult peste ceea ce mă așteptam. Sper ca ambele formații să se întâlnească și în play-off. Ceea ce a făcut Gică aici este unic. Este prima oară când vin aici și i-am spus că m-am simțit ca atunci jucam în Anglia, publicul aproape, gazonul excelent. Exact cum a zis și Gică, cel mai bun sistem este cu optsprezece echipe în prima ligă, fără play-off, 34 de etape, așa cum era și când eram eu jucător”, a spus Dan Petrescu.

„Știam că ofensiv avem calitate, pentru că echipa mea mea are și talent. Avem nevoie de puncte. Chiar dacă riscăm, ne asumăm anumite riscuri. Încercăm să facem din nou o echipă tânără, frumoasă. Cicâldău cred că a fost cel mai bun de pe teren astăzi (n.r. - sâmbătă), după opinia mea. Avem obligația să formăm jucători, să le dăm o șansă celor tineri. Când m-ați întrebat când am înființat Academia dacă vreau să-l găsesc pe noul Hagi, v-am spus că nu acesta e obiectivul meu. Obiectivul meu e să formez foarte mulți jucători. Ei vor vorbi, după aceea, singuri, în teren. Mă bucur că pot să am jucători pe care pot să îi mut, să joace pe mai multe posturi, dar aceste lucruri se învață la antrenamente. Trebuie să rămânem modești, cu picioarele pe pământ. Am crescut de la meci la meci. Sunt fericit pentru ei, pentru că deja se simt puternici, se simt bine. Victoriile le aduc încredere și aveam nevoie, pentru că începusem foarte prost. E bine că am revenit”, a declarat Gheorghe Hagi, care nu crede că Dan Petrescu poate ajunge să antreneze Viitorul: „E prea mare Dan. Când ajungi la un nivel, Dan poate să conduca naționala României, o echipă din Anglia, nu cred. O să caut un antrenor tânăr, de perspectivă, în stilul nostru, căruia îi plac tinerii. Cu antrenorii foarte mari, nu pot să îi aduc, pentru că nu am bugetul, pentru că întotdeauna există și partea financiară”.

Clasament Liga 1: 1. CFR 33p (golaveraj: 25-10), 2. Craiova 32p (24-12), 3. FCSB 29p (22-8), 4. Astra 24p (19-11), 5. Botoșani 24p (20-14), 6. FC VIITORUL 23p (17-13), 7. Dinamo 20p (21-15), 8. Iași 18p (17-22), 9. Timișoara 18p (12-17), 10. Chiajna 17p (17-18), 11. Voluntari 16p (14-16), 12. Sepsi 11p (11-26), 13. Mediaș 9p (7-26), 14. Juventus 7p (8-26).

