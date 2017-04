Ghiveci cu pensii confiscate și politicieni cretini, asezonat cu comunism

Doamne, ce reacție virulentă are Centrul, după ce-n spațiul public au aterizat, via Predoiu, zvonuri că s-ar pregăti o confiscare în stil patriotic, pardon, comunist a pensiilor administrate privat din Pilonul II! „Să facem NOI una ca asta?!? Păi noi suntem cei mai non-comunistoizi guvernanți pe care i-au văzut vreodată Vestul & Estul. Noi nu suntem nici intervenționiști, nici protecționiști, nici nepotiști, nici birocratiști“, au spus ei în cor (sarcasm - n.r.). Nu zic că ar fi avut de gând să facă asta. Pare că ideea tâmpită vehiculată de opoziție le-ar fi surâs, doar că acum n-au cum să o mai pună în practică. Ceva de genul - „La naiba, chiar puteam face asta...“. În fine, acum se neagă vehement totul, se dau amenzi, se fac amenințări și demiteri, cât să stea liniștit poporul. Deci stai liniștit, pensia românească de doi lei e (încă) în siguranță!

OF, OF! O fumigenă. Fake news. Paie pe foc. Fitil politic. Asta e tot circul cu naționalizarea pensiilor „private“. Pilonul III (TREI sau 3) e 100% privat. Pilonul în discuție, respectiv II (DOI sau 2), e doar administrat privat, fiind finanțat de stat prin alocații bugetare, de unde și concluzia că întreaga discuție e un nonsens economic, a declarat joi președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Mișu Negrițoiu. El a mai precizat că vineri se va decide exact ce soartă va avea cel mai mare fond de pensii din pilon, NN, care și-a informat clienții că ar veni marea naționalizare a economiilor. Asta pe lângă amenda de 750.000 lei (1% din capitalul social) anunțată deja și retragerea autorizării directorului general al companiei, Raluca Țintoiu, și sancționarea sa cu 100.000 lei. Negrițoiu, căruia Guvernul i-a trâmbițat demiterea, a spus că nu i s-a solicitat nicio opinie și că n-a fost nicio discuție pe subiectul în cauză - „Noi am reacționat după ce politicul s-a pronunțat. Pilonul II este finanțat de stat, într-o cotă mai mare sau mai mică. Este decizie politică. Noi nu intervenim și nu facem lobby ca să fie o cotă mai mare sau mai mică“. El a subliniat cât se poate de apăsat că „fondurile de pensii alocate în administrare privată NU pot fi confiscate/naționalizate. În cel mai bun caz, politicul poate schimba modul de administrare (din privată în publică). Pensia este garantată“. Alte țări au făcut asta (Polonia și Ungaria, spre exemplu), însă din considerente diverse, fără aplicabilitate în Românica. Polonia a luat fondurile de pensii la stat, ca să-și reducă nivelul datoriei publice, întru îndeplinirea criteriilor Maastricht, pentru aderarea la zona euro.

DEMISIA! De cealaltă parte, premierul Sorin Grindeanu a comentat că întregul scandal este „o prostie aruncată în piață de un om politic (Cătălin Predoiu, marca PNL)“ și că „statul va folosi toate pârghiile pentru ca cei responsabili să plătească“ - „Mă uit cu dezamăgire la acest mod de a face politică. Întăresc că nu există această intenție din partea statului“. La rândul său, șeful PSD, Liviu Dragnea, a venit cu discursul clasic „Huo, Soros“, cerând să se acționeze foarte dur în cazul companiei olandeze NN - „Să fie un exemplu și pentru celelalte multinaționale care fac zeci de miliarde în România și care-și bat joc de statul român și de cetățeni“ - „Este nepermis ceea ce a făcut NN. Și-a incitat clienții la proteste, fără a verifica în prealabil informațiile (vehiculate de Predoiu - n.r.). Poate poți face așa într-o colonie olandeză, nu aici“. Dragnea a mai spus că Guvernul ar trebui să ceară explicații și de la Ambasada Olandei. Bonus - „Mișu Negrițoiu, precum și întreaga conducere a ASF vor mai rămâne în funcții doar până când se vor încheia procedurile parlamentare, care vor demara imediat după Paște“. Șeful PSD a mai sugerat că însuși Negrițoiu (fost boss la ING, care controlează NN Pensii) a declanșat scandalul. Replica șefului ASF - „Nu comentez declarații politice“. La final, poziția NN - „Conținutul scrisorii trimise către clienți este unul exclusiv informativ și nu reprezintă un avertisment. Nevoia acestei informări a venit ca răspuns la solicitările de clarificare din partea lor, provocate de discuțiile publice din ultima perioadă cu privire la viitorul sistemului de pensii“.