GREVĂ GENERALĂ! Ședință extraordinară „Sanitas“ pentru că sunt sfidați!

Asta-i mai trebuia sistemului sanitar românesc, și așa aflat într-o situație extrem de gravă: medici care au ajuns să își rezolve problemele aruncând pe masă demisii în bloc, chiar și cu riscul de a se bloca una dintre cele mai mari Urgențe din țară; un exod de neoprit de ceva timp, motiv pentru care unele clinici își trag obloanele; bolnavi total nemulțumiți; unități sanitare nesigure, în lipsa dotărilor corespunzătoare, și exemplele pot continua! Federația „Sanitas” din România este total dezamăgită de ”administraţia centrală apolitică”, de faptul că actualii guvernanți i-au mințit și îi sfidează, pregătind, astfel, grevă generală în Sănătate.”Sanitas” a convocat pentru luni, 5 septembrie, o şedinţă extraordinară a Biroului Executiv pentru a stabili, de urgenţă, planul de acţiune ca urmare a atitudinii cel puţin sfidătoare a miniştrilor Sănătăţii şi Muncii şi, implicit, a întregului Guvern faţă de solicitările lor. ”În săptămâna 8-14 august, reprezentanţii Federaţiei au purtat, în două runde, discuţii cu demnitarii amintiţi, referitor la posibilităţile de rezolvare a nedreptăţilor generate de OUG 20/2016. Negocierile au fost de multe ori foarte aprinse, iar membrii Biroului Executiv prezenţi au fost asiguraţi, cu discursuri elaborate şi calcule iscusite, că, spre exemplu, situaţia TESA din Sănătate nu se poate rezolva printr-o nouă OUG. Descoperim cu stupoare, la publicarea OUG 43/2016, că ceea ce nu este posibil pentru anumite categorii de salariaţi este posibil pentru altele”, se arată într-un comunicat al ”Sanitas”. Aceeași sursă menționează că descoperă, de asemenea, că salariaţii din ministere sunt consideraţi a fi o categorie net superioară tuturor celorlalţi salariaţi şi că pentru ei orice este posibil, mai ales atunci când e necesară fidelizarea lor în pragul unor alegeri generale gestionate pentru prima dată în România democratică de o ”administraţie centrală apolitică”. ”Constatăm cu profundă dezamăgire lipsa de bună-credinţă şi onestitate a celor cu care am negociat, ba mai mult, constatăm lipsa de respect a acestora faţă de salariaţii care deservesc instituţiile pe care le au în subordine. În această situaţie, vom propune organelor noastre de conducere un plan ferm de acţiuni sindicale, care va culmina cu greva generală într-un sistem sanitar public şi aşa extrem de bulversat şi unul de asistenţă socială aflat aproape în colaps... Atenţionăm toţi decidenţii acestui moment că am obosit să credem în buna-credinţă a lor, că am obosit să sperăm la mai bine şi să aşteptăm momentul potrivit”, se arată în documentul citat. Oficialii ”Sanitas” cer scuze anticipat scuze pacienţilor şi îi asigură în acelaşi timp că nu vor lăsa nepăsarea guvernului tehnocrat să se transforme în servicii de sănătate din ce în ce mai proaste. ”Suntem pregătiţi să trecem la acţiune şi să ne apărăm şi revendicăm drepturile dincolo de masa verde a negocierilor”, încheie documentul ”Sanitas”. Vă vom ține la curent cu rezultatele dezbaterilor și cu reacțiile autorităților.