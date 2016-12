Halep, în semifinalele turneului de la Sydney

Scăpată de durerile la tendonul lui Achile, Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie nr. 1, s-a calificat, miercuri, în semifinalele turneului de la Sydney, dotat cu premii în valoare totală de 735.000 de dolari, după ce a învins-o, în sferturile de finală, pe Karolina Pliskova (Cehia), locul 11 WTA şi cap de serie nr. 5, cu scorul de 6-4, 7-5, după o oră şi 38 de minute de joc. Tenismena constănțeană a condus cu 5-1 în primul set, dar adversara a revenit spectaculos și a avut șansa să egaleze, beneficiind de o minge de break la scorul de 5-4. Halep a cerut ajutorul antrenorului Darren Cahill și a reușit să-și adjudece primul set. În al doilea set, constănțeanca și-a trecut în cont un break și părea să se impună fără probleme, dar Pliskova a echilibrat disputa. La scorul de 6-5, sportiva în vârstă de 24 de ani a solicitat din nou intervenția tehnicianului australian, iar sfaturile sale au ajutat-o să încheie conturile.

„A fost greu. Am fost aproape, am condus cu 5-1 în primul set, dar a revenit tare, cu două game-uri consecutive la zero. Ştiam că este puternică, joacă bine, serveşte cu putere şi mă aşteptam să lovească mingile bine, dar cred că am făcut bine că am stat concentrată în ultimele ghemuri din al doilea set şi am putut închide meciul. Vremea a fost destul de călduroasă şi a fost dificil să mă descurc”, a spus Halep, la finalul partidei. Calificarea în semifinale la Sydney este recompensată cu un cec în valoare de 36.600 de dolari şi cu 185 de puncte WTA.

DUEL TARE CU SVETLANA KUZNEŢOVA

Pentru un loc în finală la Sydney, Halep se va duela joi, de la ora 7.00 (în direct la Digi Sport 2), cu Svetlana Kuzneţova, locul 25 WTA, câştigătoare la Roland Garros, în 2009, şi la US Open, în 2007. „O ştiu destul de bine. Am mai jucat împotriva ei şi ştiu că trimite mingea cu mult topspin, aşa că voi avea o înfruntat o altfel de jucătoare, cu un stil diferit, dar îmi place să joc împotriva ei. Am avut meciuri bune cu ea înainte şi mă aştept la o altă întâlnire dificilă. Bineînţeles, fiecare meci e greu. Cred că am şansa mea, aşa că o să intru pe teren pozitivă şi o să-mi joc şansa”, a explicat constănțeanca. Halep şi Kuzneţova, fostă ocupantă a locului 2 WTA în 2007, s-au mai întâlnit de cinci ori până în prezent, constănțeanca conducând cu 3-2. Ultima lor partidă a avut loc în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, în 2014, când Halep a câştigat cu 6-2, 6-2. Anterior, Kuzneţova s-a impus în optimi la Stuttgart, tot în 2014, cu scorul de 7-5, 7-6 (7/4), şi în turul secund la Miami, în 2011, cu scorul de 6-0, 6-4, iar Halep, în primul tur la Roma, în 2013, cu scorul de 6-1, 6-1, şi tot în primul tur, la Toronto, în 2011, cu scorul de 4-6, 6-4, 6-3.

În celalaltă semifinală se vor întâlni, Belinda Bencic (Elveția), locul 14 WTA şi cap de serie nr. 8, şi revelația competiției, Monica Puig (Puerto Rico), locul 94 WTA, venită din calificări.

OLARU, ÎN SEMIFINALE LA DUBLU

Perechea formată din Raluca Olaru și Iaroslava Şvedova (Kazahstan) s-a calificat, miercuri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA Premier de la Sydney, dotat cu premii în valoare totală de 753.000 de dolari. Cele două le-au au învins în sferturi, cu scorul de 6-3, 6-2, pe favoritele nr. 4, perechea Timea Babos (Ungaria) și Katarina Srebotnik (Slovenia). În semifinale, Olaru şi Şvedova vor întâlni principalele favoritele la câștigarea trofeului și ocupantele primului loc în clasamentul WTA de dublu, Martina Hingis (Elveţia) și Sania Mirza (India). Premiul pentru prezența în semifinale este de 11.735 de dolari şi 185 de puncte în clasamentul WTA de dublu.

