Iată cum va fi vremea la Constanța în următoarele 3 zile!

Prima zi a săptămânii, luni, 20 februarie, aduce ploaie la Constanța, potrivit meteorologilor. Temperaturile maxime se vor încadra în intervalul 3 și 5 grade C, iar minimele între -2 și 1 grad C. Marți, 21 februarie, vremea va cunoaște o ușoară încălzire. Vom vedea și razele soarelui printre nori. Temperaturile maxime se vor încadra în intervalul 5 și 9 grade C, iar minimele se vor situa între 1 și 4 grade C. Miercuri, 22 februarie, vremea va continua să se încălzească, astfel temperaturile maxime se vor situa în intervalul 8 și 13 grade C, iar minimele - între 3 și 5 grade C.