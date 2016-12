INCREDIBIL! Rezultatele Hexi Pharma: pozitive și negative!?

Scandalul Hexi Pharma, cu dezinfectantele diluate din spitale, care a zguduit lumea medicală o bună perioadă de timp, a scos la iveală noi informații incredibile! Nimeni altul decât procurorul general al României, Augustin Lazăr, a declarat că s-au primit la Parchet rezultatele testelor de eficienţă pe unul dintre loturile Hexi Pharma, rezultatele fiind ”şi pozitive, şi negative”, potrivit Institutului ”Cantacuzino”, urmând ca analize pe un alt lot de dezinfectanţi să fie făcute în străinătate. În scandalul Hexi Pharma au fost lansate o serie de ipoteze, una mai incendiară decât alta, fiind puse la zid o serie de persoane cu funcții importante. Ce se ascunde, de fapt, în spatele scandalului dezinfectanților diluați ai Hexi Pharma? Ce se întâmplă, de fapt, cu restul firmelor (aproximativ 80%) care asigură dezinfectanți spitalelor din România? Răspunsurile încă se lasă așteptate.

Scandalul Hexi Pharma, cu dezinfectantele diluate din spitale, care a zguduit lumea medicală o bună perioadă de timp, a scos la iveală noi informații incredibile! Nimeni altul decât procurorul general al României, Augustin Lazăr, a declarat că s-au primit la Parchet rezultatele testelor de eficienţă pe unul dintre loturile Hexi Pharma, rezultatele fiind ”şi pozitive, şi negative”, potrivit Institutului ”Cantacuzino”, urmând ca analize pe un alt lot de dezinfectanţi să fie făcute în străinătate. “Este greu să evaluăm în detaliu, acum, ceea ce solicitați dumneavoastră, însă este de precizat că urmează alte teste de eficiență pe un alt lot care va fi trimis acestui institut. Rezultatele sunt de ambele tipuri, și negative, și pozitive. Doar în final se va putea stabili în ce măsură ele sunt relevante. Relevanța concluziilor este cea finală. Chiar dacă am preciza, nu ne-ar ajuta cu nimic pentru că urmează alte teste care se vor efectua și va fi un ansamblu de loturi în final, care vor da tonul final al procentajului. Doar atunci când avem totalitatea probațiunii putem ajunge la o concluzie. Până atunci putem face doar speculații”, a declarat Lazăr. Marți dimineață, polițiștii, sub coordonarea Parchetului General, au mers la mai multe spitale din țară pentru a ridica documente necesare în continuarea cercetărilor din ancheta Hexi Pharma. În dosarul de la Parchetul General este cercetată Flori Dinu, directorul general al Hexi Pharma, fiind acuzată de 99 de infracţiuni de înşelăciune în formă continuată, 29 de infracţiuni de înşelăciune şi participaţie improprie la zădărnicirea combaterii bolilor. Mihai Leva, şef de producţie la Hexi Pharma, este cercetat sub control judiciar pentru complicitate la participaţie improprie la infracţiunea de zădărnicirea combaterii bolilor, în formă continuată. ”În această cauză a evoluat cercetarea penală şi suntem în măsură să spunem că există circa 280 de părţi civile, unităţi spitaliceşti, care s-au constituit părţi civile în cauză. Prejudiciul, aşa cum a fost structurat, se ridică la 70 de milioane de lei, în acest moment. Vom vedea în continuare cum se va delimita o secţiune a dosarului care să poată fi soluţionată într-o perioadă rezonabilă”, a declarat Augustin Lazăr la jumătatea lunii iulie. În paralel, procurorii DNA cercetează activităţi de corupţie legate de Hexi Pharma, în cauză fiind cercetați soţia lui Dan Condrea şi fratele acesteia, dar şi directorul general al firmei, Flori Dinu.

• Așa cum am mai precizat, în scandalul Hexi Pharma au fost lansate o serie de ipoteze, una mai incendiară decât alta, fiind puse la zid o serie de persoane cu funcții importante. Ce se ascunde, de fapt, în spatele scandalului dezinfectanților diluați ai Hexi Pharma? Ce se întâmplă, de fapt, cu restul firmelor (aproximativ 80%) care asigură dezinfectanți spitalelor din România? De ce a tăcut până acum compania acuzată grav? Răspunsurile pentru aceste întrebări se lasă așteptate în continuare.

Reamintim că patronul Hexi Pharma, Dan Condrea, s-a sinucis, intrând cu mașina într-un pom.

Citește și:

În scandalul dezinfectanților: ”Ștergem urmele crimei!?”

În scandalul dezinfectanților: „pacienții, în siguranță!?“

Rezultate îngrijorătoare ale testelor din spitale. Nereguli și la Constanța

Cum s-a transmis, de fapt, virusul Serratia bolnavilor de la ”Elias”?

Prejudiciu uriaș în dosarul Hexi Pharma!

Noi teorii privind moartea patronului Hexi Pharma

Patronul Hexi Pharma: sinucidere sau crimă? O moarte suspectă!

Procurorul general declară că nu sunt indicii că Dan Condrea era filat

Produsele Hexi Pharma folosite în teatrele de operații, retrase

„Synevo”, în scandalul dezinfectanților diluați

Probleme grave din Sănătate ținute secret de medici?

Dezinfectanții diluați chiar și de 10 ori - compania își cere scuze!? Reacții...

Atentat la sănătatea publică, „sub acoperirea“ SRI!?

Rezultate îngrijorătoare ale testelor din spitale. Nereguli și la Constanța

SRI, implicat în scandalul dezinfectanților diluați?

Cum vrea premierul să recâştige încrederea pacienţilor români?