Noi teorii privind moartea patronului Hexi Pharma

Scandalul Hexi Pharma, compania care oferea, prin contract, spitalelor dezinfectanți diluați, „aruncă în aer“, din nou, România. Patronul Dan Condrea, cel care, teoretic, ar fi putut să clarifice unele lucruri în cadrul anchetei demarate deja, și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier. Totul s-a întâmplat duminică seara, 22 mai, s-ar părea fix cu o zi înainte ca el să fie în fața judecătorilor și care ar fi urmat să dispună arestarea sa. Pur și simplu ar fi apăsat pedala de accelerație până spre 150 km/oră, pe un drum drept în județul Ilfov, între Corbeanca și Băneasa. Nimeni și nimic nu l-au oprit pe omul de afaceri în drumul spre moarte (!?). Cum mașina s-a făcut praf și pulbere, iar chipul său a fost desfigurat, soția sa recunoscându-i doar hainele, a început să plouă cu... fel și fel de supoziții. Și totuși, date preliminare ale anchetei ar arăta că este vorba despre o sinucidere, potrivit unor surse judiciare.

ROMÂNIA LUI 2016... Ciudat este faptul că politicienii stau, cel puțin deocamdată, pitiți. Singurul care a avut o reacție explozivă este fostul premier Victor Ponta: ”Dumnezeule! Chiar e șocant! Ce se întâmplă în țara noastră!? Cum e posibil așa ceva!? Cine are putere să facă așa ceva!? Ce știa acest om și cine se temea de ce știa el!? Din păcate, România în 2016 înseamnă frică, suspiciune și forțe nevăzute care, de fapt, ne decid viața! PS - am văzut că a confirmat și Comisia de Control al SRI că în mandatul meu de aproape 4 ani ca premier nu am primit NICI MĂCAR O SINGURĂ INFORMARE pe tema „Hexi Pharma“. La fel în mandatul de 3 ani al premierului Emil Boc!”, a scris la scurt timp după accident Victor Ponta. A doua zi, Ponta a continuat să se exprime public: ”Pentru că există întrebarea în mințile a milioane de români, eu cred că ”a fost nevoie să moară oameni” ca să îngropăm această uriașă afacere de corupție și să nu mai aflăm niciodată cine este responsabil! Nu-i așa, domnule președinte!? Și mai cred ceva - ”Corupția ucide” doar când are interese personale și directe, domnule Iohannis. În celelalte cazuri, ”corupția sinucide!”.

DE CE A FOST LĂSAT LIBER? De altfel, va rămâne un mare semn de întrebare: de ce acest om, Condrea, pion principal într-un dosar de o asemenea însemnătate, nu a fost arestat preventiv? De ce a fost lăsat liber, nici măcar în arest la domiciliu? Un lucru era cât se poate de evident în cazul unui om care avea pe conștiință vieți omenești, și nu puține, ci foarte multe... Era de așteptat ca din punct de vedere psihic să cedeze. Psihologii susțin că omul de afaceri putea foarte bine să își pună ștreangul de gât sau să apeleze la orice altă metodă de suicid. De ce procurorii nici măcar nu au propus arestarea sa preventivă? De ce se grăbesc cu viteza luminii să aresteze preventiv politicieni sau orice alți oameni de afaceri care nu au ”în spate” fapte extrem de grave?

MAFIA DIN SĂNĂTATE „Scandalul Hexi Pharma este, în opinia noastră, mai mare decât afacerea Skoda, decât Flota ori Țigareta 2, decât scandalul ANRP și altele, cuantificate în zeci și sute de milioane de euro. Asta pentru că Hexi Pharma se cuantifică în zeci de mii de vieți retezate ori mutilate. Un buboi care stătea să izbucnească de mulți ani - a și făcut-o în câteva rânduri, dar a fost stins rapid și precis - și care, de această dată, dă semne că nu se va mai opri cu una, cu două”, punctează http://inpolitics.ro/ în articolul intitulat „Scandalul Hexi Pharma: Cercul se strânge. Al cui cap stă să cadă?“. ”Organele statului par complet depășite de situație, informația privind diluarea ba se confirmă, ba nu. Președintele tace. Fostul președinte și foști premieri acuză SRI că nu i-a informat. SRI susține contrariul, dar refuză să o și probeze, desecretizînd documente. Comisiile de Sănătate nu suflă o vorbă”, mai scrie sursa menționată anterior. Aceiași jurnaliști menționează că, dacă se va stabili oficial că SRI nu și-a făcut datoria, chiar și la pachet cu alte autorități ale statului, pasul următor va fi ucigător. Și anume, în România se vor declanșa mii, poate zeci de mii de procese civile cu solicitări de despăgubiri consistente. ”Afacerea dezinfectanților e primul mare examen al procurorilor în lupta cu corupția. Pentru că una e să te ocupi de găinăriile atent ”disjunse” ale unor expirați politic, vechi de câte un deceniu și soldate cu pedepse amărâte, și alta e să înfrunți direct una dintre cele mai puternice și temute mafii din țară, cea din Sănătate. Un asemenea mega-scandal nu se termină doar cu sancționarea șefilor unei structuri a statului, considerată responsabilă.

Un asemenea scandal se poate solda cu dizolvarea ei”, mai scriu cei de la http://inpolitics.ro/.

CRIMĂ, SINUCIDERE SAU ACCIDENT...

Pur și simplu rețelele de socializare s-au ”umplut” de comentarii în urma veștii că patronul Hexi Pharma a murit. Dacă unii cred că afaceristul s-a sinucis, alții spun că a fost o crimă sau pur și simplu un accident nefericit. Și totuși, sunt și comentarii potrivit cărora, de fapt, Condrea este bine-merci, undeva într-o țară îndepărtată, și așa totul va fi șters bine; și nu cu dezinfectanți diluați, ci cu adevărații dezinfectanți care ar fi trebuit să curețe spitalele. ”Crimă, sinucidere sau accident... cine știe... dar în capul meu își face loc altceva... înscenarea... și omul e bine-merci... trebuie urmărită soția, care nu știm cum de a ajuns așa repede la locul accidentului pentru a-l recunoaște...” sau ”Și eu tot la înscenare mă gândesc. Știe prea multe și trebuia să dispară. Testul ADN e, într-un astfel de caz cu implicații la nivel înalt, o poveste pentru a ne închide gura” sau ”Ne credeți idioți??? Anchetatorii au găsit doar o faţă desfigurată și actele lui. El e pe undeva pe vreo insulă și râde de proști. Așteaptă ”sinuciderea” soției, a amantei... Normal că nu sunt urme de frânare. La volan era vreun aurolac mort de mult timp. Detenția nu e pentru tipii deștepți, ci doar pentru prostime”. Evident, apar și alte comentarii: ” Este timpul pentru o revoltă adevărată! Jos mafia SRI, jos Parlamentul mafiot! Nu putea o persoană să dezvolte şi să controleze de una singură o asemenea afacere! Patronul pion în această caracatiță îi putea trage pe mulți la răcoare după el, e clar că a fost eliminat într-un fel sau altul”; ”Sinucidere! Știa multe. Cred că au fost amenințări de tip mafiot și a trebuit să se sacrifice cineva ca să scape ceilalți! Simplu, din 3 copaci l-a luat pe primul exact unde trebuia, stânga față; nu era cu bolidul lui, ci cu Opelul. A fost lăsat liber în loc să fie arestat”.

ÎN MORMÂNT, INFORMAȚII ESENȚIALE

Jurnalistul Antena 3 Radu Tudor reacționează după accidentul mortal. „Moartea lui Dan Condrea duce în mormânt informații esențiale despre: cine sunt persoanele care l-au ajutat timp de 20 de ani să aibă în România un monopol uriaș și să încheie peste 12.000 de contracte cu unități de stat, cine sunt beneficiarii milioanelor de euro scoși în străinătate de Codrea, în urma contractelor uriașe din România?”. Pe de altă parte, redactorul-şef al GSP, Cătălin Tolontan, citat de Antena 3, s-a arătat şocat de declaraţia procurorului general al României, Augustin Lazăr, potrivit căreia Condrea nu a fost filat înainte de accident. Tot Tolontan a spus că, de la izbucnirea scandalului, Condrea era izolat pentru că unii colegi îl considerau vinovat și, în plus, el vorbea tot mai des despre moarte.

REZULTATELE AUTOPSIEI, LA PROCURORI

Uliana Ochinciuc, partenerea de viață a lui Dan Condrea, a ajuns luni, 23 mai, la sediul Serviciului de Medicină Legală Ilfov pentru identificarea persoanei decedate și pentru a participa la întocmirea documentelor privind ridicarea cadavrului. Autopsia în cazul lui Condrea a fost finalizată luni după-amiază, urmând ca documentele să fie trimise procurorilor. Procurorii au cerut și o analiză ADN, pentru a se stabili cu certitudine că este vorba despre Dan Condrea, test care va fi făcut la Institutul de Medicină Legală (IML) București, la cererea serviciului județean, și va fi gata în cel puțin două zile, precizează surse IML. Poliţiştii au reluat, luni dimineaţă, cercetările la faţa locului, după ce le-au întrerupt duminică seara. Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a declarat, luni dimineață, că Dan Condrea ar fi urmat să fie audiat luni în dosarul privind dezinfectanţii diluaţi şi că ”s-ar fi întâmplat mai multe lucruri”, informaţii pe care Condrea le-ar fi ştiut. ”(...) Se puteau lua măsuri preventive. Există indicii că astăzi urma să fie audiat şi se puteau întâmpla mai multe lucruri. Cei implicaţi în cauze ştiu întotdeauna ce urmează să se întâmple”, a declarat Lazăr, la sediul Parchetului General.

Potrivit libertatea.ro, care citează surse medicale și judiciare, Condrea a murit instantaneu din cauza traumatismelor grave suferite la cap și la coloana vertebrală și că nicio intervenție medicală nu l-ar mai fi putut salva: „avea totul rupt în el“. Pentru că s-a ridicat și ipoteza potrivit căreia Condrea ar fi făcut infarct la volan, ”la o primă evaluare, acesta nu a fost observat”, dar testele de laborator vor lămuri și acest lucru.

DATE PRELIMINARE: SINUCIDERE!

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că datele preliminare ale anchetei ar arăta că este vorba despre o sinucidere. Dosarul privind accidentul patronului Hexi Pharma a fost înaintat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Parchetul General a anunțat că, după preluarea dosarului, se va dispune efectuarea unei „expertize tehnice auto pentru stabilirea dinamicii şi a împrejurărilor producerii accidentului“. Anchetatorii au menționat că au fost audiați doi martori oculari și că din primele verificări rezultă că ”la 22 mai, ora 18.30, în timp ce conducea un autoturism din direcţia Buftea către Corbeanca, conducătorul auto a ieşit în afara carosabilului, izbindu-se violent de copacii de pe marginea drumului”.

Pe parcursul zilei de 23 mai, au tot apărut dezvăluiri despre moartea patronului: una dintre ele face referire la faptul că mașina pe care se presupunea că o conducea omul de afaceri a fost surprinsă de o cameră de luat vederi, la ora 18.23, la intrarea în Corbeanca, iar mașina nu avea mai mult de 50 - 60 km/oră. La ora 18.27 nu ieșise încă din localitate. Problema este că până la punctul accidentului mai erau aproximativ 3 km, distanță parcursă de el, potrivit informațiilor dezvăluite de televiziuni, în 18 minute (!?).

CÂȚI ANI AVEA, DE FAPT, MORTUL?

Ciudat este faptul că, deși inițial polițiștii din Ilfov care au ajuns la fața locului ar fi spus că mortul avea 39 de ani, potrivit actelor găsite, de fapt, vârsta reală a lui Condrea este de 41 de ani și aproape 5 luni, conform datelor oficiale din Registrul Comerțului, consultate de Antena3.ro. ”Luăm în calcul orice ipoteză. Autoturismul a fost sigilat. Este vorba de un bărbat de 39 de ani, conform documentelor găsite în afara autoturismului. (...) Șoferul era decedat când au ajuns polițiștii la fața locului. O femeie a venit pentru a-l identifica. (...). Luăm în calcul și varianta sinuciderii”, a declarat duminică seara Claudia Burada, purtător de cuvânt al IPJ Ilfov, potrivit agerpres.ro. Antena 3 a punctat, potrivit documentelor înregistrate la Registrul Comerțului, că Dan Condrea este născut pe 1 ianuarie 1975.

DESECRETIZAREA INFORMĂRILOR SRI - PRECEDENT PERICULOS

Desecretizarea informărilor SRI cu privire la Hexi Pharma de către CSAT ar crea un precedent periculos, a declarat preşedintele Comisiei pentru controlul SRI, Georgian Pop, afimând că documentele secrete pot fi consultate de procurori şi judecători, potrivit legii. ”Întotdeauna când se vorbeşte despre o desecretizare, lucrurile trebuie privite dintr-o perspectivă mult mai amplă şi trebuie văzut pe termen scurt, mediu şi lung. Mai precis, dacă se ia decizia ca o anumită informare a SRI să fie desecretizată pe un astfel de subiect, s-ar putea ca cineva peste două luni să ceară o desecretizare şi pentru o chestiune de terorism, de spionaj sau altceva. (…) Totdeauna trebuie privite şi oportunităţile, şi dezavantajele unui astfel de lucru”, a spus Pop.

KOVESI: „NU VOM REZOLVA CORUPȚIA DIN SĂNĂTATE DOAR ARESTÂND“ (!?)

Dacă Direcția Națională Anticorupție (DNA) s-a făcut remarcată prin avalanșa de arestări preventive, multe dintre ele cu foarte mult „cântec“, procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, vine, la scenă deschisă, pentru prima dată, și declară că „situația corupției din Sănătate nu va fi rezolvată doar arestând și că ar trebui să se ia măsuri de prevenire“. ”(...) Acest lucru ne dovedește că nu vom rezolva corupție din Sănătate doar arestând și trimițând oameni în judecată”, a declarat, luni, Kovesi, la un eveniment organizat de DNA, intitulat “Corupţia în sistemul de sănătate - prevenire şi investigare. Experienţă, bune practici şi provocări”. ”(...) În corupția din sistemul de sănătate sunt implicate și firme străine, de aceea pentru DNA reprezintă o prioritate tragerea la răspundere penală atâta a persoanelor juridice române, cât și străine care se ocupă de comercializarea medicamentelor și echipamentelor medicale și care dau mită”, a declarat Kovesi.

