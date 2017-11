Iohannis, din nou agent electoral. A făcut praf Guvernul!

Preşedintele Klaus Iohannis a susţinut o declaraţie de presă joi, 2 noiembrie 2017, la ora 13.00, la Palatul Cotroceni. Șeful statului a criticat vehement măsurile fiscal-bugetare propuse de coaliția de guvernare. „I-am rugat să termine cu țopăiala fiscal-bugetară, dar nu s-a întâmplat chiar așa. Vreau să vă prezint câteva cifre și câteva evaluări. România traversează o perioadă de creștere economică, o veste foarte bună în sine: creștere economică record în UE. Dar are vulnerabilități care trebuie cunoscute: 1. Se bazează preponderent pe consum și nu este văzută ca sustenabilă, de durată, lipsește partea de investiții, au scăzut cu 20% față de anul trecut. 2. Veniturile fiscale: suntem într-o situație foarte ciudată, economia crește și veniturile fiscale scad, în loc să avem mai mulți bani la buget, culmea, avem mai puțini. Se știe că performanța încasării veniturilor fiscale se măsoară în procent din PIB, în acest an colectarea a ajuns la un minim istoric de 25% față de 35% cât ne-am propus acum câțiva ani, încă ar fi puțin în comparație cu alte țări europene, dar este extrem de puțin și ar trebui să ne îngrijoreze pe toți. Guvernul se comportă asemenea unui om care câștigă tot mai mult și se împrumută tot mai mult de la bănci și lasă datoria în plata copiilor. 3. În privința cadrului fiscal-bugetar, există multiple avertismente și acțiuni concrete ale sindicatelor. CE a declanșat procedura de deviație semnificativă în privința deficitului bugetar, adică în privința comportamentului fiscal am cam luat-o pe arătură, am pierdut predictibilitatea și sustenabilitatea, singur lucru care se mai poate spune este că așa nu merge bine. Sustenabilitatea este vitală“, a afirmat Iohannis, citat de dcnews.ro.

CONTRIBUȚII TRANSFERATE LA SALARIAT: FIX 3 LEI ÎN PLUS LA SALARIUL MINIM

Șeful statului a afirmat și că pachetul se va transforma într-o bulversare fiscală. „Se propune trecerea contribuțiilor fiscale de la angajator la angajat și scăderea impozitului pe venit, aceste măsuri mai degrabă complică problemele decât să le rezolve. PSD-ALDE spune că transpune contribuțiile sociale la angajat, dar vine cu taxa de solidaritate care rămâne la angajator. Ori transferăm, ori nu! Pentru oameni ce iese de aici? În buzunar ce rămâne? E, culmea, nimic! Nimic nu se schimbă în buzunarul românilor. Am făcut un calcul pe salariul mediu brut pe economie, care este 3.329 de lei. Cineva care are salariul mediu brut câștigă 2.335 de lei. Aplicăm măsurile propuse de PSD-ALDE și implementate cu mult entuziasm de guvern. La un cost total al angajatorului care acum este de 4.086 de lei, salariatul câștigă în plus fix 3 lei. Marea revoluție fiscală aduce salariatului încă 3 lei în plus, este caraghios! Dar promisiunea PSD-ALDE este falsă. Crește cu 0,1% pentru salariul mediu brut, crește cu un pic mai mult pentru salariul minim pentru că a fost modificat. Dacă politica PSD-ALDE are ca ultim argument creșterea salariilor, de ce nu cresc? De ce este nevoie de această mega-țopăială fiscal-bugetară? Există îngrijorări în mediul economic că-n realitate vor fi sectoare întregi unde salariile vor scădea. Atunci chiar putem să ne întrebăm cui folosește această țopăială. Românilor sigur nu. Solicit PSD și ALDE să dea dovadă de responsabilitate și să renunțe la acest tip de politică fiscală care nu ajută pe nimeni. Recomand prudență la nivelul deciziei politice și guvernamentale. Nimeni nu-și dorește o politică de azi pe mâine. Avertizez la modul cel mai serios decidenții politici să aibă grijă și să judece clar, la rece, să nu bage România într-o aventură fiscală cu final trist“, a subliniat Iohannis.

KLAUS IOHANNIS ÎL SPULBERĂ PE TUDOREL TOADER ÎN URMA SCANDALULUI LEGILOR JUSTIȚIEI

Klaus Iohannis a lansat un atac dur la adresa ministrului Tudorel Toader, în urma scandalului provocat de adoptarea legilor Justiției. „Ministrul Justiției a reușit în speță și cu rezultate remarcabile negative să se demonstreze și mai netransparent și mai neclar ca acum. Niciodată n-am avut până acum o astfel de procedură viciată pe legiferare. A cerut avize, toate negative, însă nu se lasă ministrul, se duce în Parlament fără să aibă dreptul, își dă fizic proiectele din mână, parlamentari din Coaliție le iau și le prezintă ca și cum le-ar fi luat de acasă. Așa nu se legiferează. Dacă ne uităm la conținut, cu siguranță unele prevederi sunt bune, oportune și necesare. Însă de la a corecta legislația până la a o ciopârți, ceea ce se întâmplă acum, e cale lungă și n-ar trebui să o parcurgem. În cazul abuzului în serviciu, mă tem și aici de ciopârțire. Mă refer la acel mult-discutat prag. Nu cred că ar trebui să existe un prag. Este nevoie de o discuție aprofundată și de bună-credință și această bună-credință este greu de găsit“, a declarat Klaus Iohannis.