ISU: NU sunaţi la 112 pentru a reclama încălcări ale Legii Antifumat!

10:50:19 / 17 Martie 2016

Garry esti tu o panarama

De ce suntem noi panarame ca natie? Nefumatorii sunt obligati sa-ti suporte tie fumul? In toata europa s-a dat legea asta, cu multi ani inainte! Peste tot se poate, dar aici avem handicapati, ca tine care se plang ca nu-si pot exercita viciile in spatiile publice inchise! Sunt un fost fumator si ma bucur ca a venit legea care-mi v-a proteja copilul de mirosul neplacut al tigarii cand voi intra in oricare restaurant, ori in Mall-ul din Tulcea unde sunt locuri de joaca, nu o data l-am vazut pe patronul de acolo rugandu-se de nesimtitii (clienti) sa fumeze mai departe de locul de joaca... si eu m-am luat de cateva mamici, aceeasi atitudine ca a ta, aveti impresia ca acest viciu este un drept al vostru! Gresit! Ca x consuma alcool, nu ma deranjeaza sau ca y mananca crenwusti, la fel, ma doare in cur! Dar ca tu fumezi in aceeasi incapere cu mine si cu copilul meu! Felicit aceasta lege cu alpauze si chiuieli!