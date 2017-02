Katty Perry a adus la gala Brit Awards „scheletele“ lui Donald Trump și Theresa May

Spre deosebire de alte ceremonii recente, gala Brit Awards a fost în general scutită de revendicări politice miercuri, la Londra, cu excepția baletului straniu a două "schelete" care trimiteau la Donald Trump și Theresa May, relatează AFP. Cele două schelete gigantice au fost aduse pe scena O2 de cântăreața americană Katy Perry, care a susținut-o pe candidata democrată Hillary Clinton la alegerile prezidențiale americane. Primul dintre schelete era îmbrăcat cu un costum închis la culoare și cravată roșie, iar al doilea cu o rochie roșie. Rețelele sociale au făcut rapid apropierea cu Donald Trump și Theresa May, care erau îmbrăcați exact la fel atunci când premierul britanic a efectuat prima sa vizită la Casa Albă, în luna ianuarie. Theresa May a fost criticată la momentul vizitei de opoziția din Marea Britanie pentru faptul că a refuzat să condamne decretul său antiimigrație și pentru că a afișat o prea mare complicitate cu președintele republican, scrie AFP.