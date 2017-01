Liga Old-Boys Constanța la fotbal începe săptămâna viitoare

Comisia de Organizare a Ligii Old-Boys Constanța la fotbal a decis ca prima etapă a campionatului din acest an să fie amânată cu o săptămână, din cauza timpului nefavorabil. Partidele din prima rundă se vor disputa la 12 și 13 mai.

Echipele participante la ediția din 2016 au fost împărțite în două grupe -

GRUPA A: FC Constanța, SN Constanța, Portul Constanța, Perla Murfatlar, AS Medgidia, Ideal Cernavodă, CSCT Team Agigea, Dinamo Constanța, FC Amicii Constanța, Voința Constanța, IMN Meconst Constanța, CS Năvodari.

GRUPA B: AS Săgeata Stejaru, FC Municipal Constanța, AS CFR Constanța, Inter Năvodari, Axiopolis Cernavodă, Liga Ofițerilor Constanța, FC Ovidiu, AS Poarta Albă, Tomis Reyna Construct Constanța, AS Victoria Cumpăna, Olimpia Apă Canal Constanța.

Se va juca fiecare cu fiecare, iar primele două clasate din fiecare grupă vor lupta în turneul locurilor 1-4 pentru stabilirea campioanei. Celelalte formații se vor întâlni, tur - retur, în funcție de locul ocupat în grupă. Câștigătoarea ediției din 2015 a fost echipa FC Constanța, urmată de AS Săgeata Stejaru și SN Constanța.