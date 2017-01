Lucrări periodice de întreţinere a spaţiilor verzi, în Constanţa

Serviciul Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală a Primăriei Municipiului Constanţa execută, în fiecare lună, lucrări curente şi specifice de întreţinere a spaţilor verzi din municipiul Constanţa. În această perioadă şase echipe de lucru acţionează în toate cele şase zone ale municipiului Constanţa, avînd ca pricipale obiective tunderea şi greblarea gazonului, tăierea inflorescenţelor uscate ale trandafirilor, întreţinerea suprafeţelor plantate cu flori prin plivirea ierburilor, etc. În plus, în rabaturile special amenajate pentru flori, în principalele intersecţii şi parcuri, echipele de lucru înlocuiesc răsadurile de flori care nu au reuşit să se adapteze noilor locaţii şi s-au uscat. Reamintim că la începutul sezonului estival au fost plantate în oraşul Constanţa aprox. 120.000 de flori din speciile petunia, tagetes, calistefus şi salvia. Iniţiaţiva Primăriei a dus la schimbarea radicală a imaginii oraşului, reprezentînd etapa finală a procesului de amenajare a spaţiilor verzi din municipiul Constanţa şi din staţiunea Mamaia. Alături de echipele angajate de Primărie la crearea unei imagini cît mai frumoase a oraşului lucrează şi beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, aceştia acţionînd în special pentru salubrizarea taluzelor. Conform Legii 416/2001, membri familiilor, care primesc un ajutor al cărui cuantum reprezintă diferenţa dintre nivelul prevăzut de lege şi venitul net lunar realizat, trebuie să presteze 72 de ore pe lună (nouă zile) de muncă în folosul comunităţii, fără a primi o altă plată pentru aceste ore. În Constanţa, persoanele care se află sub protecţia acestui act normativ sînt mobilizaţi, în principal în activităţile de întreţinere a spaţiilor verzi şi de salubrizare. Beneficiarii ajutorului social trebuie să îşi reînnoiască periodic dosarele cu certificatele fiscale, care atestă că nu înregistrează venituri, şi cu adeverinţele care atesta că deţin sau nu, în proprietate, pămînt.

În altă ordine de idei, cea mai mare problemă cu care se confruntă lucrătorii Serviciului Spaţii Verzi este imposibilitatea asigurării irigării spaţiilor verzi în staţiunea Mamaia din cauza lipsei fondurilor. Această problemă este cauzată de anularea taxei pentru irigarea în urma atacării în contencios administrativ, de către prefectul Dănuţ Culeţu, a celor 15 taxe speciale ale Primăriei Constanţa. “Deşi deţinem cel mai mare sistem de irigaţie din ţară, format din două componente: unul pentru oraşul Constanţa şi celălalt pentru Mamaia, ne aflăm în imposibilitatea de a-l folosi pe cel din staţiune. În Constanţa irigarea se face cu ajutorul sistemului din parcul Tăbăcăriei, care ajunge pînă la gară, iar în celelalte zone ale oraşului acţionăm cu mai multe cisterne pentru udarea spaţiilor verzi“, a declarat şeful Serviciului Spaţii Verzi, George Coman.