Mai puține restanțe, dar mai mulți datornici

Restanțele la creditele mai mari de 20.000 lei au scăzut cu 0,89%, în octombrie, față de septembrie, până la 25,265 miliarde lei, potrivit datelor Centralei Riscului de Credit din cadrul BNR. Aceste restanțe reprezentau 9,03% din totalul sumelor datorate de clienți băncilor. Din suma totală, 89,26%, respectiv 22,553 miliarde lei, sunt credite neplătite de peste un an (indicator în stagnare față de luna anterioară). În schimb, a crescut numărul clienților cu restanțe la bănci, de la 179.037 la 180.916; măcar suntem sub nivelul înregistrat în urmă cu un an, când aveam 205.533 de restanțieri. Totodată, și numărul interogărilor la Centrala Riscului de Credit a crescut, de la 95.786 în septembrie, la 108.675 o lună mai târziu; și acest indicator rămâne sub nivelul din noiembrie 2015 (115.326).