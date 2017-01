Medicilor le este lehamite de propria organizație profesională?

Cea mai importantă organizație profesională a medicilor - Colegiul Medicilor din România (CMR) - a organizat, pe parcursul a trei zile (29, 30 noiembrie și 1 decembrie), alegerile atât pentru desemnarea membrilor în Adunarea Generală, cât și pentru cea Județeană. Mai pe la toate sediile din țară ale colegiilor a cam bătut vântul. Cum explică unii doctori acest fenomen, în condițiile în care organizația are un impact puternic și asupra societății civile, având în vedere că medicii aleși în cadrul colegiilor dau verdicte ”de viață și de moarte” în unele dosare de malpraxis? ”În primul rând, perioada de alegeri a fost aleasă cât se poate de prost. Cine se putea gândi că în minivacanța de 30 noiembrie (Sf. Andrei) și 1 decembrie (Ziua României), zile libere prin lege, deci când toată lumea pleacă, vor fi votanți? Să fim serioși. Au gândit intenționat așa, să nu vină lumea și să își facă ei jocurile”, a spus, pentru ”Telegraf”, un doctor constănțean care nu a ajuns la vot. Pe de altă parte, un altul a afirmat că el nu crede sub nicio formă în CMR și este convins că aceste alegeri sunt făcute... să fie. Regretă că este nevoit să declare așa ceva, ba chiar își cere scuze față de unii colegi, dar, în opinia sa, ”lucrurile sunt cât se poate de evidente, iar lumea (doctorii), în mare parte, este scârbită de aranjamentele unora”. Așa că și el a preferat să spună un ”nu” hotărât alegerilor. ”De ce mă întrebați cum explic lipsa de interes a doctorilor? Păi n-ați prezentat dvs. în ziar toate neregulile? De ce nu au pus urne în spitale? De ce refuză un număr mare de observatori, din presă, organizații non-guvernamentale? Pe cine încurcă? De ce au pus trei zile? Ce e aia? Este o bătaie de joc, mai ales că au ignorat, pe față, și legea. Ce ne cred?”, a spus, pentru ”Telegraf”, un doctor, salariat al Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța. Toți au preferat să vorbească sub protecția anonimatului, pentru că, spun ei, a cam ajuns să le fie lehamite de propria organizație profesională.

LA CMR CONSTANȚA AU DREPT DE VOT APROAPE 2.400 DE DOCTORI, IAR LA URNE NU S-AU PREZENTAT NICI MĂCAR 100.

VINE TURUL 2 În edițiile trecute ale cotidianului nostru am arătat cum unii doctori au încălcat cu bună știință Legea Sănătății din România, nr. 95. S-au ascuns în spatele unei informări date ”pe genunchi” de către CMR, act care, potrivit chiar avocatului organizației profesionale din România, este ca și nul. Dar pe cine interesează, în condițiile în care s-ar părea că miza este cât se poate de mare, astfel încât nu se tem nici măcar de incidența penală? Printre ei se numără nimeni altul decât actualul președinte al CMR Constanța, dr. Gabriela Dascăl, care este șef al medicilor din Constanța din 2004. I-a permis să se înscrie pe liste președintele Comisiei Electorale Județene, prof. dr. Vasile Lupescu, bazându-se pe informarea CMR.

DOCTORI CARE NU ȘI-AU PIERDUT SPERANȚA Chiar dacă totul pare aranjat, chiar dacă mulți sunt pesimiști și și-au pierdut orice speranță, la Constanța sunt medici, cu funcții importante, cu experiență vastă în domeniul medical, care au cu adevărat ce să promoveze, care pot da un nou suflu CMR, care pot și au demonstrat inclusiv peste hotare că sunt apreciați. Și lista este mare, ea poate fi consultată la adresa www.cmr-ct.ro. Printre ei se numără și șeful Clinicii Obstetrică Ginecologie a SCJU Constanța, prof. univ. dr. Vlad Tica. Nu vrea să fie președintele CMR Constanța, dar vrea să ajute în promovarea ideilor moderne, vrea ca CMR să fie o organizație de încredere, așa cum este peste hotare. O dovadă că poate ajuta Colegiul să devină o forță stă chiar în voturile de încredere pe care le-a primit de-a lungul anilor, el fiind vicepreședinte al Societății Române de Obstetrică Ginecologie, al Societății de Ginecologie Endocrinologică, al Societății Române de Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie (zonal). Voturi de încredere au venit și din partea colegilor de peste hotare. Astfel, profesorul constănțean este și membru executiv al board-ului Colegiului European de Obstetrică Ginecologie (EBCOG), vicepreședinte al Asociației Europene a Medicilor Seniori de Spital (AEMH) și, nu în ultimul rând, membru al board-ului Societății Europene de Endoscopie Ginecologică (ESGE).

Mai multă transparenţă

Prof. univ. dr. Vlad Tica a declarat, pentru ”Telegraf”, că ”e nevoie de o schimbare, în sensul în care trebuie o nouă abordare în relaţia Colegiului Medicilor cu medicii din judeţ, în sensul îmbunătăţirii imaginii Colegiului atât în rândul doctorilor, cât şi în rândul societăţii civile”. ”Medicii trebuie să fie reprezentaţi cu adevărat de CMR, Colegiul are nevoie de mai multă transparenţă, trebuie diminuată birocraţia... Cred că oamenii din Consiliul Judeţean al CMR trebuie să fie reprezentativi, Consiliul Judeţean trebuie să fie deschis la discuţii, la propuneri, să asculte problemele din judeţ ale doctorilor, să încerce rezolvarea lor, reprezentanţii CJ să se comporte ca purtători ai problemelor din teritoriu la nivelul CM naţional”, a adăugat prof. dr. Tica.

CMR Constanţa are nevoie de mai mulţi tineri

Tot prof. univ. dr. Tica crede că CMR Constanţa are nevoie de mai mulţi tineri și crede, de asemenea, în evoluţia alternantă şi în schimbare. ”Această cheie a evoluţiei e reprezentată în toate organismele noastre profesionale. Acestea sunt principalele motivele care m-au determinat să îmi depun candidatura. E important ca, oricare rezultat ar fi, CMR să reprezinte corect breasla medicală. Şi pentru a obţine asta, trebuie ca doctorii să vină la vot în număr cât mai mare”, a completat profesorul. Turul 2 de scrutin este organizat în zilele de 6, 7 și 8 decembrie.

