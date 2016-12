Messi vrea să se retragă din echipa naţională a Argentinei!

Lionel Messi, căpitanul echipei naționale de fotbal a Argentinei şi marea vedetă a formației spaniole FC Barcelona, a anunţat luni că se va retrage din selecționata țării sale, a doua zi după ce Argentina a pierdut finala ediţiei centenare a Copei America, după un meci cu Chile decis la penalty-uri, scor 2-4.

Ajuns la 29 de ani, Messi nu a câştigat până acum niciun trofeu în tricoul echipei naţionale, iar în finala cu Chile a ratat primul penalty executat de echipa sa! „Cred că este cel mai bine pentru toată lumea, pentru mine şi pentru cei care îşi doresc asta. Este o decizie luată, s-a terminat pentru mine. Am încercat de multe ori să câştig un trofeu, dar nu am reuşit. Mai mult decât orice mi-am dorit să câştig măcar acest trofeu, dar nu a fost să fie. Sunt patru finale pierdute de mine și a treia la rând. E dureros, dar cred că pentru mine este imposibil să câştig ceva cu echipa naţională. Este greu, nu este timp pentru analize. În vestiar am realizat că echipa naţională e un capitol încheiat, nu e pentru mine”, a declarat Messi, dezamăgit după întâlnirea cu chilienii.

Messi a câştigat 28 de trofee cu FC Barcelona și a triumfat de cinci ori în competiţia pentru Balonul de Aur, dar la nivel de echipă naţională a câştigat doar aurul olimpic, în 2008. A jucat patru finale (una de Campionat Mondial în 2014 şi trei de Copa America în 2007, 2015 şi 2016), toate fiind pierdute de Argentina!

În ciuda loviturii de departajare ratate, Lionel Messi a fost al doilea cel mai bun marcator al Copei America 2016, cu 5 goluri, după chilianul Eduardo Vargas, care a avut 6 reuşite.

După încheierea finalei, ambii selecţioneri au avut doar cuvinte de laudă pentru Lionel Messi.

„Cifrele lui Messi sunt de neegalat şi cred că vor rămâne aşa mereu, pentru că este imposibil pentru un fotbalist să facă ceea a realizat Leo. Generaţia mea nu-l poate compara cu Maradona, care a fost atunci cel mai bun, și cu ce a făcut Maradona pentru fotbalul argentinian. Dar cred că jucătorul cel mai bun din lume a evoluat azi, aici, în SUA”, a declarat selecţionerul statului Chile, Juan Antonio Pizzi, care este argentinian.

„Povara unor jocuri consecutive pierdute s-a acumulat în ultimii doi ani. Messi se simte aşa cum te-ai aştepta să se simtă un jucător care pierde o finală. Mai ales că Argentina ar fi trebuit să câştige acest trofeu. Dar jucătorii nu au niciun motiv să nu continue să încerce”, a afirmat Gerardo Martino, selecţionerul Argentinei.

Lionel Messi are 113 selecţii şi 55 de goluri în tricoul Argentinei, fiind cel mai bun marcator din istoria naţionalei, după ce l-a depăşit pe Gabriel Batistuta chiar la Copa America 2016.

PE LÂNGĂ MESSI, NAȚIONALA ARGENTINEI AR PUTEA PIERDE ȘI ALȚI JUCĂTORI

Mai mulți jucători din selecționata Argentinei și-ar putea anunța retragerea internațională după pierderea finalei la Copa America 2016, imitându-l astfel pe căpitanul Lionel Messi, anunță presa sud-americană. Sergio Kun Aguero, atacantul echipei engleze Manchester City, a fost cel care a făcut acest anunț, după finala cu Chile. „Este cea mai rea înfrângere pe care am trăit-o, mai dureroasă decât celelalte finale pierdute (n.r. - Campionatul Mondial 2014 și Copa America 2015). Poate că a sosit timpul să lăsăm locul altor fotbaliști. Sunt mai mulți jucători care nu doresc să mai continue la națională”, a declarat Aguero.

Foarte aproape de o despărțire de selecționata Argentinei mai este și colegul lui Messi de la FC Barcelona, Javier Mascherano, însă ziarele argentiniene susțin că și atacantul lui Napoli, Gonzalo Higuain, golgheterul ediției trecute din Serie A, ar fi tentat la rândul său să-și anunțe retragerea din echipa națională.

CHILE A CÂŞTIGAT COPA AMERICA CENTANARIO DUPĂ LOVITURI DE DEPARTAJARE

Echipa naţională a statului Chile a câştigat luni dimineaţă Copa America, după ce a trecut de reprezentativa Argentinei cu scorul de 4-2, în urma loviturilor de departajare. După terminarea timpului regulamentar şi a minutelor de prelungire, scorul a fost egal, 0-0. Partida a avut loc pe stadionul MetLife Stadium din East Rutherford (SUA), în fața a 82.026 de spectatori.

Au marcat la lovituri de departajare: Mascherano, Aguero / Castillo, Aranguiz, Beausejour, Silva. Au ratat: Messi, Biglia / Vidal.

Au evoluat formațiile:

Argentina (selecţioner Gerardo Martino): Sergio Romero - Gabriel Mercado, Ramiro Funes Mori, Nicolas Otamendi, Marcos Rojo - Lucas Biglia, Javier Mascherano, Ever Banega (111 Erik Lamela) - Angel Di Maria (57 Mattias Kranevitter), Gonzalo Higuain (70 Sergio Kun Aguero), Lionel Messi;

Chile (selecţioner Juan Antonio Pizzi): Claudio Bravo - Mauricio Isla, Gonzalo Jara, Gary Medel, Jean Beausejour - Charles Aranguiz, Marcelo Diaz, Arturo Vidal - Jose Fuenzalida (80 Edson Puch), Edu Vargas (109 Nicolas Castillo), Alexis Sanchez (104 Francisco Silva).

Cartonaşe roşii: Rojo 43 / Diaz 28.

De remarcat că argentinienii câştigaseră împotriva chilienilor în faza grupelor, scor 2-1, după golurile marcate de Di Maria şi Banega, respectiv Fuenzalida. Chile a câştigat Copa America pentru al doilea an consecutiv, în 2015 învingând în finală tot Argentina și tot la lovituri de departajare, dar cu scorul de 4-1! Argentina rămâne fără un trofeu câștigat de 23 de ani, pierzând a treia finală în tot atâția ani, după Campionatul Mondial din 2014 și Copa America din 2015.