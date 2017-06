Mirciştii mai aduc un premiu internaţional la Constanţa

Proiectul ”Un Giardino delle Giuste e dei Giusti in ogni scuola”, iniţiat și coordonat de profesorul Pina Arena de la Istituto d’Istruzione Superiore „G.B. Vaccarini”, preşedintele Federaţiei Naţionale a Profesorilor din Italia - FNISM Catania, se află anul acesta la a doua ediţie şi s-a extins deja dincolo de graniţele Italiei. Scopul proiectului este acela de a pune în valoare contribuţia unor personalităţi, feminine în special, la construirea unei lumi a păcii, egalităţii în drepturi şi libertăţii. În cinstea acestora a fost plantat un copac însoţit de o plăcuţă care face cunoscută activitatea personalităţii omagiate. În anul şcolar 2015 - 2016, primul an al proiectului, au fost create 21 de grădini în 21 de şcoli şi spaţii publice din Lampedusa şi până la Paris, trecând prin Catania, centrul proiectului, şi ajungând anul acesta şi la Constanţa. Organismele care susţin proiectul sunt: Fundaţia „Giuseppe Fava”, Asociaţiile „Fildis”-Catania, „Osez le féminisme”- Paris, UDI - Catania şi Legambiente - Catania. Începând cu acest an şcolar, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanța (CNMB) a aderat la acest proiect, echipa fiind formată din prof. dr. Vasile Nicoară, prof. Mihaela Deancu, prof. Silvia Şoşoiu şi prof. Florentina Gheorghe. Elevii clasei a X-a E, împărţiţi în patru echipe, au studiat activitatea următoarelor personalităţi: Viorica Agarici, Regina Elena, Elisabeta Rizea şi Traian Popovici. Toţi patru s-au remarcat prin lupta lor împotriva abuzurilor şi opresiunii şi au reprezentat un exemplu de forţă morală şi de consecvenţă în apărarea unor principii etice. Lucrul la proiect s-a desfăşurat în mai multe etape, fiecare dintre ele presupunând negociere, discuţii, împărţirea echitabilă a sarcinilor, capacitate de sinteză şi bună cunoaştere a limbii engleze, întrucât toate materialele realizate au avut şi o versiune în limba engleză, care a fost trimisă în Italia coordonatoarei proiectului. În final, fiecare personalitate a fost omagiată prin plantarea unui arbust (trei trandafiri cu port înalt şi o Forsythia). Distincţia obţinută de CNMB în cadrul ceremoniei desfăşurate la Ministerul Educaţiei şi Cercetării din Roma în 28 aprilie este Premiul Internaţional, acordat uneia dintre cele 21 de instituţii participante indiferent dacă se află sau nu pe teritoriul Italiei.