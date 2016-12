Musulman bătut la New York

Un bărbat originar din Bangladesh a fost agresat în oraşul american New York, de adolescenţi care i-au reproşat că ar fi membru al reţelei teroriste Stat Islamic, în ceea ce pare a fi un atac cu caracter rasist, informează presa americană. Potrivit publicaţiei ”New York Daily News”, bărbatul în vârstă de 43 de ani, un cetăţean din Bangladesh care era îmbrăcat în haine specifice Asiei de Sud, a fost bătut în cartierul new-yorkez Bronx, de adolescenţi care au strigat ”ISIS, ISIS”, o referire la reţeaua fundamentalistă sunnită Stat Islamic, activă în principal în Irak şi Siria. În momentul agresiunii, bărbatul, care este musulman, era cu nepoata sa de 9 ani. Fata nu a fost agresată, dar a rămas traumatizată psihic din cauza incidentului. Filiala din New York a Consiliului pentru Relaţii Americano-Islamice a denunţat un atac rasist, cerând Biroului Federal pentru Investigaţii (FBI) să ajute poliţia din New York în anchetă.

