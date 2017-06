Nămolul din Techirghiol, în pericol de dispariție?

11:05:57 / 22 Mai 2017

Nu sunteti uniti,merita s-o patiti

In loc sa devina o sursa de crestere a nivelului de trai in oras,namolul de Techirghiol devine merfa din care sa se imbogateasca niste banditi,mana in mana cu niste tradatori nenorociti si imputiti. Daca locuitorii orasului nu vor iesi in strada cu totii si nu sporadic,ci pana la victorie,atucni merita sa fie declarati lasii curului. Fara frica,iesiti si aratati lumii ca traiti,ca nu sunteti niste mucosi! Degeaba mergeti ca turma la votare,daca nu sunteti in stare sa aratati ca sunteti in viata si aveti demnitate! Fiti siguri ca alora de la Bucuresti nu le pasa de voi,decat de imaginea lor care sufera in caz ca demonstrate cu hotarare in folosul vostru!!!