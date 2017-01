NGM Inter Năvodari și CS Eforie s-au înscris și ele la Trofeul „Telegraf”

18:38:20 / 13 Ianuarie 2017

spectatori

Va rugam frumos sa nu acceptati ca jucatori care au fost anul trecut in lotul echipei performer,sa nu evolueze la nici o echipa anul aceasta.Deoarece anul trecut au sfidat competitia si si-au batut joc de spectatori,normal mi-se pare ca toti jucatorii sa fie suspendati anul acesta. Au adus jucatori internationali de sala platiti cu bani grei 5000 euro ,transport,cazare,masa,,au adus jucatori de sala din tara,sau retras din competitie cand au vrut ei fara motiv,,deci pentru toate aceste fapte sa nu joace la nici o echipa. D-nu Jimmy Farcas daca tot ai facut asta si ai retras echipa dupa teren anul trecut ,in semn de fair-play, fa si anul acesta acelasi lucru de fair-play si convinge toti jucatori care i-ai avut in lot,sa nu joace pentru nici o echipa anul acesta.astai adevarat bun simt din partea ta.