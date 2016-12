Nicio toamnă fără Sărbătoarea Recoltei la Constanța. Iată când începe!

13:21:53 / 23 Septembrie 2016

SLOGANUL IMBECILILOR

M-ia sarit in ochi titlul articolului " NICI O TOAMNA FARA ZIUA RECOLTEI " slogan asemanator cu cel de pana in 1989 si anume " NICI O MASA FARA PESTE " > Nu stiu varsta lui ADELINA dar siu clar ca pana in 1990 , anual in Constanta se organiza cu mare fast, bucurie si mandrie ca de altfel in toate localitatile ROMANIEI sarbatoarea ZILEI RECOLTEI,. Ce poate fi concret si cunoscut de cei mai invarsta este faptul ca TRADATORII IPOCRITII,SLUGILE IMPERIALISTE si multi SMECHERI dintre : PUTUROSI, HOTI SI MARLANI au INTRERUPT PE LOC " ZIUA RECOLTEI " precum si faptul ca populariza prin -Mas- Media si televizorul criminalilor DINESCU si CARAMITRU de a astpa Canalul Dunarea Marea Neagra si al ASFALTA CA AUTOSTRADA,. MULTE ABERATII S-AU FABRICAT SI SE FABRICA care pana astazi a DISTRUS DIN TEMELII ROMANIA SI A SARACIT INTREAGA NATIUNE,.Orice traditie de pana in 1990 era in conformitate cu trairile si viat romanilor si faptul ca dup 26 de ani se revine ANEMIC la obiceiurile si DATINILE SPECIFICE DE 2.000 de ani romaniei si locuitorilor ei este un fapt categoric care exprima elocvent ca : TOT MAI BINE ERA INAINTE " de 1989,.