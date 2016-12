Nonagenarii constănțeni ne-au împărtășit secretul longevității

Paștele se apropie cu pași repezi, așa că lumea a început deja să facă pregătiri pentru masa îmbelșugată de Sărbători și pentru cadourile de la Iepuraș. Și cei ajunși la bătrânețe își drămuiesc fiecare bănuț în această perioadă, mai ales că mulți dintre ei au pensii foarte mici, care abia le permit să își cumpere hrana și medicamentele de zi cu zi. În plus, bătrânii din Constanța care aveau de primit tichete de masă de la Primărie, în cadrul programului „Respect”, nu vor beneficia de aceste ajutoare înainte de Paște. Cu toate acestea, cei care au împlinit 80 de ani și 90 de ani, precum și cuplurile ajunse la 50 de ani de căsnicie au primit premii de la municipalitate înainte de Sărbători, în semn de respect pentru contribuția pe care au avut-o la construirea orașului. La cea mai recentă ceremonie de premiere, ce a avut loc miercuri, la Casa de Cultură din Constanța, peste 200 de vârstnici de 80 și 90 de ani și aproape 40 de cupluri ajunse la nunta de aur (50 de ani de căsătorie) au primit câte 300 de lei de la Primărie.

SECRETUL LONGEVITĂȚII

Cei mai mulți sărbătoriți au spus că vor folosi banii pentru a cumpăra cadouri de Paște pentru nepoți. Printre cei care au primit cadouri se numără și 14 vârstnici de 90 de ani. Unii dintre ei au acceptat să ne împărtășească secretul longevității. „Sincer, mă așteptam să ajung la această vârstă pentru că mereu am fost o persoană calculată și am avut grijă să nu fac excese. Am fost mereu foarte optimistă și asta m-a ajutat să depășesc toate necazurile întâlnite în viață, iar asta m-a ajutat să mă mențin și să trăiesc atâția ani. De asemenea, am încercat mereu să am un stil de viață sănătos. Chiar și acum îmi respect orele de odihnă și am grijă să mănânc sănătos, câte puțin din toate, fără excese sau abțineri”, a spus o bătrână aflată la venerabila vârstă de 90 de ani.