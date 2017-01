Nou președinte al CA al Spitalului Județean! Vezi cine!

Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța are un nou președinte, în persoana consilierului județean PSD Gheorghe Donțu. El a declarat, pentru ”Telegraf”, că și-a dorit să ajungă în CA al SCJU pentru a înțelege de ce unitatea sanitară are o clasificare maximă, iar populația apreciază că, de fapt, spitalul este la pământ. Donțu vrea să vadă ”cine are ochelari de cal și cine vede spitalul prin intermediul ochelarilor 3D“. Este convins că noul CA al SCJU va face treabă bună și va reuși să rezolve multe probleme. Precizăm că președintele de CA este numit de către președintele Consiliului Județean Constanța (CJC) - instituție care are în subordine SCJU din punct de vedere administrativ. CA este alcătuit din 5 membri.