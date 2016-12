Nu puneți pe drumuri pacienții atunci când nu e cazul!

De ieri, specialiștii Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța desfășoară o amplă acțiune de monitorizare a modului în care este utilizat cardul de sănătate, conform reglementărilor legale intrate în vigoare la 1 septembrie 2015, anunță președintele/director al instituției, jr. Dragoș Poteleanu. ”Astfel, furnizorii de servicii medicale și farmaceutice aflați în relație contractuală cu Casa de Sănătate vor primi suportul echipelor de monitorizare și control”, potrivit CJAS. Oficialii Casei din Constanța spun că principalul scop al acțiunii este de îndrumare a asiguraților și a furnizorilor de servicii medicale și farmaceutice, iar în urma acțiunilor, acolo unde vor fi identificate deficiențe în acordarea serviciilor medicale, acestea vor fi remediate. ”În cazul în care se vor constata abateri de la legalitate, vor fi luate măsuri în funcție de gravitatea situației. De asemenea, echipele corpului de control al CJAS Constanța sunt în teren și pot primi sesizări de la asigurați privitoare la eventualele deficiențe întâmpinate la acordarea serviciilor medicale, pentru a fi verificate și remediate în cel mai scurt timp”, potrivit jr. Poteleanu, citat într-un comunicat.

NEREGULI Singurele nereguli depistate până acum, în țară, au fost cele legate de solicitarea adeverinţelor în cazul celor care nu au cardul emis. ”Am explicat că persoanele care nu au cardul emis pot să primească servicii medicale şi să nu fie trimise după adeverinţă. Se verifică pe site-ul CNAS (www.cnas.ro) şi acolo se vede. Iar dacă un pacient nu are card emis şi figurează neasigurat, se duce la Casă pentru adeverinţă de asigurat, altfel nu are de ce să fie trimis la Casă. Pot spune că am avut o sesizare de la o pacientă care a venit la CNAS pentru că medicul de familie, deşi a văzut că nu are card emis şi avea şi captura de pe ecran, a trimis-o după adeverinţă. Nu e normal”, a declarat șeful CNAS, dr. Vasile Ciurchea.

Programul de lucru la CJAS Constanța

În perioada 1 - 8 septembrie 2015, programul de lucru pentru eliberarea cardurilor de sănătate de la sediul CJAS Constanța este de luni până vineri, de la ora 8.00 la ora 20.00.

Cine refuză / pierde / deteriorează cardul

Persoanele care refuză cardul de sănătate, din diferite motive, face o solicitare scrisă la CJAS, în care precizează motivul pentru care nu doresc cardul, ulterior intrând în posesia unei adeverințe, cu o valabilitate de 3 luni, pe care trebuie să nu o predea furnizorului de servicii medicale. În cazul persoanelor care pierd/deteriorează cardul de sănătate, un duplicat poate fi obținut pe baza unei solicitări în scris de la CJAS, contra sumei de 15,5 lei (cu tot cu taxe poștale, cardul fiind trimis prin Poștă).